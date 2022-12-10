В пятницу строительная фирма Tariston скромно передала новопостроенный порт Калана фонду портов Хийумаа. Официальное открытие порта состоится в следующем году, в начале навигационного сезона.
Фото ⟩ На Хийумаа завершилось строительство порта с нелегкой судьбой
«Трудно сказать, для кого порт Калана важнее – для общины и местных владельцев лодок, которые мечтали о порте десятилетиями, или для мореплавателей, которым теперь открылись новые воды, ведь без возможности остановки исследовать прибрежную сторону островов они не осмеливались. Для тех и других – это большой шаг вперед», – прокомментировала член фонда Hiiumaa Sadamad Лийна Хярм.
Недавно построенный порт Калана сокращает переход через Балтийское море для моряков, прибывающих из Швеции, обеспечивает отдых для плавающих вокруг моряков Хийумаа, и позволяет местным жителям удобно и безопасно выходить в море на своих лодках и парусниках. Изначально в порту будет 30 причалов, к которым в ближайшее время добавятся еще 16, чтобы обеспечить достаточное количество причалов для приема гостей, прибывающих с моря, так как местный интерес к причалам очень высок. Всего строительство обошлось почти в 1,5 миллиона евро, но впереди ожидаются и другие вложения: заправочная станция, здание порта и морская спасательная станция.
Место, где не было морских ворот
Деревня Калана, расположенная на конце полуострова Кыпу, представляет собой мощное место с богатыми лесами, пе
счаными дюнами и можжевельником, а также совершенно различными морскими пляжами. Между вершиной Калана и полуостровом Ристна самые высокие волны Балтийского моря накатывают на пляж с западными ветрами, которые десятилетиями доставляли радость серферам, виндсерферам и кайтсерферам. Очарование тишины, покоя и уединения полуострова Кыпу открыли для себя многие новые жители Хийумаа. В этом районе даже возникла община, а ее члены открыли новую школу для своих детей.
Известно, что первые пристани находились в Калана уже в первой половине XVII века, когда у залива Калесте была построена морская спасательная станция. Судя по всему, оттуда ловили и рыбу, а различные материалы и местные товары перегружались на более мелкие торговые суда. Настоящий порт с волноломом и пристанью был построен только в середине XX века.
Рыбный порт проработал недолго
Рыбацкий колхоз Hiiu Kalur построил волнорез и причал, которые сегодня уже изрядно обветшали, а местные хмурятся до сих пор.
«Русские увезли каменные заборы и старые стены на строительство порта», – вспоминал местный рыбак. Из-за пограничной зоны порт был строго закрыт для моряков и других простых людей, а за движением судов следила советская пограничная служба. Из-за отсутствия технического обслуживания и ремонта, штормы, как правило, одолевали порт, и к тому времени, когда Эстония восстановила свою независимость, порт Калана уже был в довольно плохом состоянии, и швартовка вблизи него была рискованной. Лодки меньшего размера местные жители спускали прямо с набережной, а большие держали в портах Кыргессааре, Сыру или Орьяку.
В ходе приватизации и последовавших за ней неспокойных времен порт несколько раз менял владельцев. Чуть восточнее рыбацкой гавани Калана, на месте нынешнего яхтенного порта, частные предприниматели начали строительство нового яхтенного порта, но не получили всех средств, необходимых для инвестиций.
Решение строить пришло c деньгами ЕС
Были еще идеи, связанные с портом, и попытки их реализации в Калана, но дело сдвинулось с мертвой точки только когда стало ясно, что эстонско-латвийская программа приграничного сотрудничества EeastBaltic Harbours готова софинансировать строительство порта Калана. Фонд самоуправления Хийумаа Hiiumaa Sadamad приобрел недостроенный яхтенный порт и завершит первый этап строительства пристани для яхт Калана в конце 2022 года. Это создаст долгожданные возможности для движения маломерных судов на западной стороне Хийумаа и предоставит жителям региона причалы.
Яхтенный порт Калана уже был построена в тени волнореза, начатого ранее частными предпринимателями, который, в свою очередь, защищен с западной стороны и со стороны открытого моря пристанью старого рыбацкого порта Калана. Портовой бассейн и фарватер углубили и обозначили навигационными знаками. В новом яхтенном порту построили служебную пристань, где в будущем может находиться заправочная станция, используемая как на суше, так и на море. Также построили стапель для спуска лодок, плавучие причалы, а также электро- и водоснабжение причалов. Новый объект будет открыт для движения по воде в 2023 году, к навигационному сезону.
Работа обошлась в 1,5 миллиона евро
Стоимость закупки строительства порта Калана составила почти 1,1 млн евро. Строительство финансируется из нескольких источников. Большая часть, около 660 000 евро, была получена от меры поддержки Interreg Est-Lat EastBaltic Harbours, 117 000 евро из собственной доли в проект внесло самоуправление Хийумаа. Поскольку во время строительства работы подорожали, самоуправление Хийумаа выделило дополнительное финансирование в размере 465 000 евро.
Строительство рыбацкой пристани и стапеля, которые будут построены отдельно в порту, поддерживается Европейским фондом морского и рыболовства в размере 142 000 евро. Однако в этом районе необходима и заправка, так как помимо цистерн моряков, необходимо заправлять автомобили туристов, местных жителей и дачников, а также садовую и лесохозяйственную технику. Сейчас ближайшие заправки находятся в 33 км в Кыргессааре и в 48 км в Эммасте или Кяйна.
Порт – это глоток свежего воздуха для Хийумаа
Результаты строительства новых портов, например в Кярдла, Муналайу, Вярати или Варбла, подтверждают, что всего за несколько лет посетители охотно приезжают к порту, а причалы, предназначенные для местных жителей, заполняются лодками. Во многих местах к привычным портовым услугам добавились концерты, летние театральные постановки, фестивали и вся сеть сопутствующих им услуг: от парковки автодомов до отелей, общепитов и торговли.
Расположение Хийумаа посреди Балтийского моря и его большой туристический потенциал делают остров привлекательным как для морских туристов, так и для посетителей, прибывающих по суше. Калана, как самая западная точка Хийумаа, до сих пор была без морских ворот, и открытие там нового порта создает совершенно новые возможности не только для посетителей Хийумаа, но и способствует водному сообщению между соседними регионами, включая Сааремаа, Готланд и Стокгольмский регион Швеции.
В районе Калана – Кыпу быстро растет число молодых семей, что обуславливает ожидания в отношении качества среды проживания, в том числе доступности основных услуг. Уже появились новые компании и инициативы, например, ресторан Kalana ÄÄR был отмечен в списке White Guide. Наряду с запуском порта ожидается создание новых услуг существующими предприятиями, а также создание новых предприятий, таких как аренда лодок, рыбалка и дайвинг, а также обучение мореплаванию.
Таким образом, проект порта Калана способствует достижению одной из важнейших целей программы региональной политики Эстонии, поощряя возвращение людей в регионы за пределами столицы. В целом, более высокий уровень услуг в малых портах повышает удовлетворенность условиями жизни среди всех водопользователей, создавая впечатление, что даже вдали от крупных городов портовые услуги, морская культура и местная жизнь находятся на хорошем уровне.