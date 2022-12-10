Фото ⟩ На Хийумаа завершилось строительство порта с нелегкой судьбой

«Трудно сказать, для кого порт Калана важнее – для общины и местных владельцев лодок, которые мечтали о порте десятилетиями, или для мореплавателей, которым теперь открылись новые воды, ведь без возможности остановки исследовать прибрежную сторону островов они не осмеливались. Для тех и других – это большой шаг вперед», – прокомментировала член фонда Hiiumaa Sadamad Лийна Хярм.

Недавно построенный порт Калана сокращает переход через Балтийское море для моряков, прибывающих из Швеции, обеспечивает отдых для плавающих вокруг моряков Хийумаа, и позволяет местным жителям удобно и безопасно выходить в море на своих лодках и парусниках. Изначально в порту будет 30 причалов, к которым в ближайшее время добавятся еще 16, чтобы обеспечить достаточное количество причалов для приема гостей, прибывающих с моря, так как местный интерес к причалам очень высок. Всего строительство обошлось почти в 1,5 миллиона евро, но впереди ожидаются и другие вложения: заправочная станция, здание порта и морская спасательная станция.

Порт Калана. Фото: Argo Nurs

Место, где не было морских ворот

Деревня Калана, расположенная на конце полуострова Кыпу, представляет собой мощное место с богатыми лесами, пе