Известный футбольный журналист из США скончался во время освещения чемпионата мира в Катаре, пишет Би-би-си.
В Катаре во время матча ЧМ умер известный американский журналист
48-летний Грант Валь потерял сознание в начале дополнительного времени матча Аргентина-Нидерланды в пятницу вечером. Есть предположения, что у него случился сердечный приступ, но официального подтверждения еще не поступило.
В прошлом месяце Валь был ненадолго задержан властями Катара за попытку выйти на стадион в рубашке цвета радуги в поддержку прав ЛГБТ.
В заявлении Федерации футбола США говорится, что эта новость «разбила им сердце»:
«Поклонники футбола и журналистики самого высокого уровня знали, что мы всегда можем рассчитывать на Гранта, который расскажет проницательные и занимательные истории о нашей игре и ее главных героях», – говорится в сообщении.
Ранее на этой неделе легенда бразильского футбола Роналдо вручил Валю награду за освещение восьми чемпионатов мира подряд – его первый состоялся в США в 1994 году.