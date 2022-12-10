В Катаре во время матча ЧМ умер известный американский журналист

48-летний Грант Валь потерял сознание в начале дополнительного времени матча Аргентина-Нидерланды в пятницу вечером. Есть предположения, что у него случился сердечный приступ, но официального подтверждения еще не поступило.

В прошлом месяце Валь был ненадолго задержан властями Катара за попытку выйти на стадион в рубашке цвета радуги в поддержку прав ЛГБТ.

Грант Валь. Фото: GRANT WAHL VIA TWITTER/Grant Wahl via REUTE

В заявлении Федерации футбола США говорится, что эта новость «разбила им сердце»:

«Поклонники футбола и журналистики самого высокого уровня знали, что мы всегда можем рассчитывать на Гранта, который расскажет проницательные и занимательные истории о нашей игре и ее главных героях», – говорится в сообщении.