ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Эстонию прибыли шесть корейских самоходных артиллерийских установок K9 Kõu

Первая самоходная артиллерийская установка K9 Kõu прибыла в Эстонию в 2020 году. «Согласно плану развития государственной обороны, 24 САУ общей стоимостью 81,5 млн евро будут доставлены из Южной Кореи в Эстонию в течение четырех лет, в стоимость также входит обучение инструкторов и обслуживающего персонала, специальные инструменты и запасные части. Кроме того, было принято решение закупить в ближайшие годы еще 12 САУ, что сделает ударный кулак Сил обороны еще более мощным», - сказал руководитель RKIK по воздушным, водным и боевым машинам Кармо Саар.

«Поступающие системы вооружения являются важным дополнением к существующим буксируемым и самоходным артиллерийским системам вооружения и значительным вкладом в нашу боеспособность», - сказал подполковник Аллан Райдма, командир артиллерийского дивизиона 1-й пехотной бригады.

Углубленное обучение самоходке K9 для представителей Сил обороны Эстонии началось в сентябре 2020 года в Южной Корее, где проходили курсы повышения квалификации пользователей оружия. К настоящему времени в силах обороны имеется база инструкторов, под руководством которых подготовлены первые резервисты. Самоходки имеют высокую бронепробиваемость, хорошую бронезащиту и высокую огневую мощь. Срок службы систем вооружения составляет 45 лет, а это значит, что эстонская артиллерия может использовать эти системы вооружения еще как минимум 30 лет.