10 декабря в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. Золотые медали и дипломы получили правозащитники из Украины, России и Беларуси: глава украинского «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук, председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский и жена находящегося в заключении беларусского правозащитника Алеся Беляцкого, Наталья Пинчук.
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ФОТО ⟩ Лауреатами Нобелевской премии мира стали правозащитники из Украины, Беларуси и России
Лауреатами Нобелевской премии мира стали правозащитники из Украины, Беларуси и России
Нобелевская премия мира 2022 года присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, который находится в тюремном заключении с 14 июля 2021 года. Вместо него на награждение прибыла его жена Наталья Пинчук.
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