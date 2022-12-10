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ФОТО ⟩ Лауреатами Нобелевской премии мира стали правозащитники из Украины, Беларуси и России

Анастасия Усова
, репортер
Лауреатами Нобелевской премии мира стали правозащитники из Украины, Беларуси и России
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Лауреаты Нобелевской премии мира 2022 Наталья Пинчук, Ян Рачинский и Александра Матвийчук.
Лауреаты Нобелевской премии мира 2022 Наталья Пинчук, Ян Рачинский и Александра Матвийчук. Фото: NTB/via REUTERS

10 декабря в Осло состоялась церемония вручения Нобелевской премии мира. Золотые медали и дипломы получили правозащитники из Украины, России и Беларуси: глава украинского «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук, председатель правления «Мемориала» Ян Рачинский и жена находящегося в заключении беларусского правозащитника Алеся Беляцкого, Наталья Пинчук.

Нобелевская премия мира 2022 года присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, который находится в тюремном заключении с 14 июля 2021 года. Вместо него на награждение прибыла его жена Наталья Пинчук.

Алесь Беляцкий (настоящее имя – Александр – прим.ред) был задержан 14 июля 2021 года по обвинению в нарушении статей ч. 1 и 2 ст. 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» и ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов» уголовного кодекса Беларуси. Он является организатором и председателем правозащитного центра «Весна», а также членом неправительственной оппозиционной организации «Координационный совет белорусской оппозиции», куда вступил вовремя протестов в Беларуси в 2020 году. Алесь Беляцкий признан политическим заключенным 15 июля.

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