ФОТО ⟩ Лауреатами Нобелевской премии мира стали правозащитники из Украины, Беларуси и России

Нобелевская премия мира 2022 года присуждена белорусскому адвокату и активисту Алесю Беляцкому, который находится в тюремном заключении с 14 июля 2021 года. Вместо него на награждение прибыла его жена Наталья Пинчук.

Алесь Беляцкий (настоящее имя – Александр – прим.ред) был задержан 14 июля 2021 года по обвинению в нарушении статей ч. 1 и 2 ст. 342 «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них» и ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов» уголовного кодекса Беларуси. Он является организатором и председателем правозащитного центра «Весна», а также членом неправительственной оппозиционной организации «Координационный совет белорусской оппозиции», куда вступил вовремя протестов в Беларуси в 2020 году. Алесь Беляцкий признан политическим заключенным 15 июля.