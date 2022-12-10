США: военное сотрудничество России и Ирана становится глобальной угрозой

Отношения России и Ирана превратились в полноценное оборонное партнерство, утверждают в администрации США. По информации Белого дома, две страны рассматривают возможность совместного производства боевых беспилотников.

Об этом рассказал официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

По его словам, Москва и Тегеран оказывают друг другу беспрецедентную военную поддержку.

В августе разведка США сообщила, что Тегеран начал поставлять Москве беспилотники-камикадзе для поражения целей в Украине.

Поначалу стороны категорически отрицали эту информацию, но вскоре украинские территории и объекты начали подвергаться атакам иранских БПЛА «Шахед-31» и «Шахед-36».

Президенты России и Ирана Владимир Путин и Ибрахим Раиси Фото: Getty Images

Правда, в Израиле, например, полагают, что тесное российско-иранское военное сотрудничество началось значительно раньше.

В частности, многие израильские политики убеждены, что свою ядерную программу Иран разрабатывает с помощью российских технологий и специалистов.

«Военный покровитель России»

Сейчас речь идет о совместном производстве беспилотников-камикадзе, что, по словам Джона Кирби, нанесет значительный ущерб Украине, соседям Ирана по региону и всему международному сообществу.

Накануне стало известно, что в отношении ряда россиян, имеющих отношение к сделке с Ираном, США вводят дополнительные санкции.

По словам Кирби, в обмен на «Шахеды» Россия готова предоставить Ирану передовые военные компоненты, включая вертолеты и системы противовоздушной обороны.

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