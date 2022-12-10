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В Раквере прошло чествование волонтеров, занимающихся помощью украинским беженцам

rus.postimees.ee
В Раквере прошло чествование волонтеров, занимающихся помощью украинским беженцам
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Групповое фото заслуживших признание волонтеров.
Групповое фото заслуживших признание волонтеров. Фото: Andreas Preisfreund

Накануне Третьего Адвента община Кармель в Раквере совместно с Союзом уездных самоуправлений Ляэне-Вирумаа поблагодарила и наградила волонтеров, помогавшим украинским военным беженцам.

В эту пятницу на благодарственное мероприятие в приходе Кармель были приглашены почти тридцать номинантов и представителей организаций, оказавших помощь украинским военным беженцам.

Пастор общины Гуннар Котиесен уделил особое внимание и выразил благодарность музыканту Руслану Тротшынскому, который исполнил эстонские и украинские музыкальные произведения для гостей мероприятия.  

«С помощью видеопосредничества гостей мероприятия смогли поблагодарить сразу из двух городов Украины: из-под Харькова и из Чернигова. Прозвучала мысль о том, что помогать и не уставать это делать – важно, но не менее важно мочь узнать и поблагодарить своих помощников », – сказал Котиесен.

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