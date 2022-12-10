В Раквере прошло чествование волонтеров, занимающихся помощью украинским беженцам

В эту пятницу на благодарственное мероприятие в приходе Кармель были приглашены почти тридцать номинантов и представителей организаций, оказавших помощь украинским военным беженцам.

«С помощью видеопосредничества гостей мероприятия смогли поблагодарить сразу из двух городов Украины: из-под Харькова и из Чернигова. Прозвучала мысль о том, что помогать и не уставать это делать – важно, но не менее важно мочь узнать и поблагодарить своих помощников », – сказал Котиесен.