Накануне Третьего Адвента община Кармель в Раквере совместно с Союзом уездных самоуправлений Ляэне-Вирумаа поблагодарила и наградила волонтеров, помогавшим украинским военным беженцам.
В Раквере прошло чествование волонтеров, занимающихся помощью украинским беженцам
В Раквере прошло чествование волонтеров, занимающихся помощью украинским беженцам
В эту пятницу на благодарственное мероприятие в приходе Кармель были приглашены почти тридцать номинантов и представителей организаций, оказавших помощь украинским военным беженцам.
Пастор общины Гуннар Котиесен уделил особое внимание и выразил благодарность музыканту Руслану Тротшынскому, который исполнил эстонские и украинские музыкальные произведения для гостей мероприятия.
«С помощью видеопосредничества гостей мероприятия смогли поблагодарить сразу из двух городов Украины: из-под Харькова и из Чернигова. Прозвучала мысль о том, что помогать и не уставать это делать – важно, но не менее важно мочь узнать и поблагодарить своих помощников », – сказал Котиесен.
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