По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода.
Снегопады, туманы, морозы – какую погоду принесет нам воскресенье?
Снегопады, туманы, морозы – какую погоду принесет нам воскресенье?
На островах и побережье пройдут легкие снегопады, местами туманы. Ветер преимущественно южный и юго-восточный, 2-8, на западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7-12, на островах и западном побережье 1-6 градусов мороза.
Днем облачно с прояснениями. По отдельным регионам легкие снегопады. Ветер восточных направлений, 3-9, вечером на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 4-9, на островах до 1 градуса мороза.
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