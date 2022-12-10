ФОТО И ВИДЕО ⟩ Тартуская Ратушная площадь заиграла яркими красками

В этом году на площади собралась почти тысяча танцоров, не боящихся холодной погоды. Пришли и стар и млад, среди зрителей можно было встретить и четвероногих любителей танцев.

Веселый пляс сопровождала живая музыка: скрипка и флейта ансамбля Duo Mänd/Krüsban и мандолина Виллу Талси. Художественным руководителем зимнего дня танца в этом году был Робин Гилен, музыкой руководил музыкант Ялмар Вабарна.

После мощного танцевального дня на городской площади желающие могли продолжить гуляния в ресторане Püssirohukelder. Там Эвелин Лейма и Ялмар Вабарна пели, играя на гитаре и гармони.