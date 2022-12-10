В субботу, 10 декабря, в сердце Тарту прошел традиционный зимний День танцев, когда сотни исполнителей народного танца собираются на Тартуской Ратушной площади. Несмотря на холодную зимнюю погоду, на румяных лицах танцоров отражалась искренняя радость.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ Тартуская Ратушная площадь заиграла яркими красками
В этом году на площади собралась почти тысяча танцоров, не боящихся холодной погоды. Пришли и стар и млад, среди зрителей можно было встретить и четвероногих любителей танцев.
Веселый пляс сопровождала живая музыка: скрипка и флейта ансамбля Duo Mänd/Krüsban и мандолина Виллу Талси. Художественным руководителем зимнего дня танца в этом году был Робин Гилен, музыкой руководил музыкант Ялмар Вабарна.
После мощного танцевального дня на городской площади желающие могли продолжить гуляния в ресторане Püssirohukelder. Там Эвелин Лейма и Ялмар Вабарна пели, играя на гитаре и гармони.
Ежегодно в декабре на брусчатке Тартуской Ратушной площади собирается несколько сотен исполнителей народного танца. Традиционные пестрые полосатые юбки, холодная зима, хорошая живая музыка и краснощекие счастливые люди сливаются воедино в ярком представлении.