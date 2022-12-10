Бывший министр финансов Свен Сестер завершает политическую карьеру

«У книги про Мушкетеров есть продолжение "20 лет спустя". Весной завершу свою 20-летнюю работу профессиональным политиком в Рийгикогу с небольшими перерывами, которая была не менее авантюрной. Это целых 5 составов Рийгикогу», –написал Сестер.

Сестер считает, что политика необязательно должна быть работой всей жизни и что у одной жизни может быть несколько разных этапов. «Я всегда считал, что в политику есть смысл идти, если ты зарекомендовал себя в другой сфере и чего-то добился», – сказал он.

«Я благодарен за множество прекрасных и важных моментов, частью которых я был. На этой работе жизнь свела меня со множеством замечательных людей. Как в собственной партии, так и (что, в нынешние времена выкручивания рук, некоторым может показаться невероятным) во всех других», – добавил Сестер.