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Бывший министр финансов Свен Сестер завершает политическую карьеру

rus.postimees.ee
Бывший министр финансов Свен Сестер завершает политическую карьеру
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Свен Сестер.
Свен Сестер. Фото: Dmitri Kotjuh/ Järva Teataja

Свен Сестер, член партии «Отечество» и Рийгикогу, объявил сегодня через социальные сети, что уходит из политики.

«У книги про Мушкетеров есть продолжение "20 лет спустя". Весной завершу свою 20-летнюю работу профессиональным политиком в Рийгикогу с небольшими перерывами, которая была не менее авантюрной. Это целых 5 составов Рийгикогу», –написал Сестер.

Сестер считает, что политика необязательно должна быть работой всей жизни и что у одной жизни может быть несколько разных этапов. «Я всегда считал, что в политику есть смысл идти, если ты зарекомендовал себя в другой сфере и чего-то добился», – сказал он.

«Я благодарен за множество прекрасных и важных моментов, частью которых я был. На этой работе жизнь свела меня со множеством замечательных людей. Как в собственной партии, так и (что, в нынешние времена выкручивания рук, некоторым может показаться невероятным) во всех других», – добавил Сестер.

К неудовольствию избирателей, Сестер заявил, что он не будет участвовать в грядущей кампании, но по-прежнему будет иметь свое мнение о государственных делах. Бывший министр финансов подчеркнул, что в политику надо приходить свежим и уходить из нее таким же, но и отдыхать он не собирается.

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