Сборная Марокко отправила домой команду Португалии

У Португалии в основном составе вновь нет Роналду – в прошлом матче такая расстановка вызвала множество вопросов и недовольства. В первом тайме матча против Швейцарии на поле он так и не вышел, а во втором появился на поле лишь в конце. После победы сборной над Швейцарией он поприветствовал болельщиков и, не дожидаясь остальной команды, первым покинул стадион. Тренер сборной отмечает, что у него с Роналду разногласий нет.

Сборная Марокко — единственный представитель Африки в четвертьфинале ЧМ-2022. И сегодня команда Валида Реграги в случае победы может добиться исторического достижения — ранее африканские команды не доходили до полуфинала ЧМ.

На последних минутах первого тайма сборная делает шаг в напралении сенсации – марокканцы забили первый гол. На 42-й минуте отличился нападающий сборной Юссеф Эн-Несири.

На перерыв команды отправляются со счетом 1:0. Португальцы много владели мячом, но африканцы плотно оборонялись и не позволяли создавать моменты.

Во втором тайме на поле вышел Роналду, но с его появлением игра существенно не изменилась.

По владению мячом преимущество у Португалии — 61% на 24%. По ударам в сторону ворот равенство (8:8), а по ударам в створ впереди марокканцы — 2:1.

Последние десять минут второго тайма - Португалия переходит в атаку, но Боно (Яссин Буну), вратарь марокканцев, отражает нападения.

В дополнительное время Валид Шеддира (нападающий сборной Марокко) получил красную карточку и был удален.