В следующий понедельник в 18:00 в Reforum Space Tallinn (Toom-Kooli 1, Tallinn) состоится кинопоказ документального фильма про Анастасию Шевченко. На нем будет лично присутствовать главная героиня, а после просмотра состоится дискуссия.
В понедельник состоится показ фильма «Анастасия» – про политзаключенную из России
Фильм рассказывает о судьбе фигурантки первого в России уголовного дела о деятельности нежелательной организации и об испытаниях, которые её семье пришлось пройти в борьбе с российским режимом.
Анастасия Шевченко - российская гражданская активистка и политическая деятельница, одна из руководителей «Открытой России». В 2017 прокуратура признала деятельность данной организации нежелательной. В январе 2019 года у нее дома прошел обыск, после чего ее задержали и поместили под домашний арест. Она провела под домашним арестом два года, была приговорена к 4 годам условно, и из-за эмиграции объявлена в розыск. Amnesty International объявила ее «узницей совести».
Пока Анастасия находилась под арестом, ее дочь Алина была госпитализирована. Суд, несмотря на все просьбы, не пустил мать в больницу к дочери, и девочка умирала одна, что стало ярким примером готовности путинского режима использовать разделение родителей и детей как способ заставить молчать оппозицию. Тем не менее она не только не сломалась, а продолжила воспитывать двух других своих детей и смогла иммигрировать в Литву.