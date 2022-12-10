В понедельник состоится показ фильма «Анастасия» – про политзаключенную из России

Фильм рассказывает о судьбе фигурантки первого в России уголовного дела о деятельности нежелательной организации и об испытаниях, которые её семье пришлось пройти в борьбе с российским режимом.

Анастасия Шевченко - российская гражданская активистка и политическая деятельница, одна из руководителей «Открытой России». В 2017 прокуратура признала деятельность данной организации нежелательной. В январе 2019 года у нее дома прошел обыск, после чего ее задержали и поместили под домашний арест. Она провела под домашним арестом два года, была приговорена к 4 годам условно, и из-за эмиграции объявлена в розыск. Amnesty International объявила ее «узницей совести».