Elektrilevi восстановила электроснабжение 7000 потребителей на Сааремаа

Бригады работали весь день и на данный момент на островах устранено 13 аварий на линиях электропередач. Восстановлено электроснабжение 7000 потребителей, но еще около 4900 клиентов остаются пока без электричества.

«Согласно текущему прогнозу, работы по восстановлению электроснабжения части потребителей продолжатся до вечера завтрашнего дня. Сложные дорожные и погодные условия затрудняют работу, так как на получасовую дорогу сегодня уходит около 2 часов», – сказал Харди Пуусепп, начальник диспетчерского пункта Elektrilevi.

По словам Elektrilevi, они и их партнеры делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Elektrilevi просит всех сообщать об отключении электроэнергии через приложение MARU. Приложение позволяет быстро обмениваться информацией между клиентом и Elektrilevi в случае сбоев в электроснабжении.

Актуальную информацию о количестве отключений электроэнергии и ситуации по регионам можно найти на карте Elektrilevi.