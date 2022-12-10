Полиция сообщила, что в субботу сотни сербов, проживающих в Косово, установили баррикады на дороге на севере страны и заблокировали движение на двух пограничных переходах с Сербией.
Протест ⟩ Сербы, проживающие в Косово, заблокировали движение на двух пограничных переходах
В качестве заграждений использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственные машины. Демонстранты заявили журналисту AFP, что возмущены арестом бывшего сербского полицейского, подозреваемого в причастности к нападениям на косовскую полицию.
По словам корреспондента AFP, протест начался с тревожных сигналов в городах с преимущественно сербским насленеием на севере Косово.
Местные СМИ пишут, что протестующие хотели помешать доставке арестованного полицейского в столицу Приштину.
Министр внутренних дел Косово Джеляль Швецла заявил, что бывший полицейский был одним из двух человек, задержанных по подозрению в нападениях на полицию Косово за последние несколько дней.
Напряженность стала нарастать после того, как Косово назначило местные выборы на 18 декабря в районах с сербским большинством, и сербские партии заявили, что будут их бойкотировать.
Во вторник во время визита представителей избирательной комиссии в два муниципалитета на севере страны были слышны взрывы и стрельба. О наличии жертв неизвестно.
Вскоре после объявления о баррикадах президент Косово Вьоса Османи объявила, что выборы будут отложены на 23 апреля.
Основной причиной напряженности является независимость Косово в 2008 году, которую Сербия не признает. Сербские власти призывают косовских сербов сохранять верность Белграду.
Из 1,8 миллиона жителей Косово около 120 000 составляют сербы.