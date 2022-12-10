ГАЛЕРЕЯ ⟩ На кладбище Козе с почестями перезахоронили трех лесных братьев

Кто же эти перезахороненные лесные братья?

На кладбище Козе были перезахоронены трое мужчин, останки которых обнаружены в последние годы. Они были эксгумированы под руководством археолога Эстонского Военного музея Арнольда Унта и с помощью отряда Кайтселийта Кыуэ.

Младший лейтенант Людвиг Кивило (19.05.1896-04.11.1945)

До службы он носил фамилию Гроссвальд и был родом с хутора Тага-Андрекса в Арду, волость Козе. В 1915 году окончил Таллиннское коммерческое училище. В 1918 году он поступил в Таллиннское техническое училище, а в декабре, когда началась Освободительная война, отправился добровольцем на фронт. Он был офицером 3-го батальона 4-го Эстонского пехотного полка (командиром батальона был Яан Майде) – служил сначала прапорщиком, а затем младшим лейтенантом в разведотделе Генштаба. Отправлен в резерв 10 декабря 1920 года. В 1920-31 годах он работал бухгалтером и прокуристом на швейном предприятии Александра Луупа в Таллинне. В 1932-33 годах работал в Эстонском национальном банке. Затем он унаследовал хутор Андрекса в волости Кыуэ и был его владельцем.

В звании лейтенанта запаса Кивило был помощником командира роты Трииги Кайтселийта, а в 1941-44 годах – командовал силами местной обороны Арду. Пимкнул к Лесным братьям в сентябре 1944 года. Погиб в дзотном бою под Паункюла 4 ноября 1945 года, когда его окружила оперативная группа OББ НКВД (командир Рейнвальд). Кивило, вероятно, погиб от взрыва гранаты во сне. Его товарищи Валентин Метсис и Ханс Ниинйыэ пали в бою.

Йоханнес Приск (1.10.1918-10.11.1945)

Йоханнес Приск был родом из Роосна-Аллилика, деревня Каарука, хутор Корьюксе, волость Выхмута, Ярвамаа. В 1936 году Приск окончил гуманитарное отделение Пайдеской генеральной гимназии, в июле 1939 года поступил на военную службу. С 1 сентября 1939 года аспирант Военной академии (XXII созыв.) В июле 1940 года окончил стрелковые классы для аспирантов военного училища, направлен на практику в 1-й стрелковый полк. В 1941 году был мобилизован в Красную Армию, откуда перешел на сторону немцев. Попал в плен в Елгаве осенью 1941 года. Вернулся домой в ноябре или декабре того же года. Числился в списках жителей деревни Ванамыйза волости Кыуэ 1944 года. В 1944 году лейтенант Приск вступил в немецкую армию, после войны служил в отряде лесных братьев в Равила и Козе. 10 ноября 1945 года погиб в дзотном бою против оперативной группой Харьюмааского отдела НКВД возле Ванамыйза волости Равила/Козе. Лембит Каун пал в том же бою. Оба были обнаружены в одном из дзотов.

Лембит Каун (23.07.1923-10.11.1945)

Лембит Каун был родом из Саарнакырве, волость Кыуэ, Харьюмаа. Был десятым ребенком в многодетной семье Йоханнеса Кауна. Их хутор был сожжен истребительным батальоном в 1941 году во время боёв под Каутла. Братья Лембит и Хуго жили в Ванамыйза, где потроили небольшой дом и сарай. Оба служили в немецкой армии: Лембит входил в состав 12 роты 33-го гренадерского учебно-резервного батальона. Примкнул к лесным братьям в сентябре 1944 года. Его брат Хуго попал в плен в 1944 году, провел 10 лет в тюрьме и после освобождения был убит русскими.

Лембит погиб в бою против оперативной группы Харьюмааского отдела НКВД близ Ванамыйза в волости Равила/Козе 2 ноября 1945 года. В том же бою погиб и Йоханнес Приск. Артур Каун (двоюродный брат Лембита) и Арво Салура были заключены в тюрьму.