В четверг, 8 декабря, на кладбище Козе в Харьюмаа был открыт мемориал в честь погибших в Козе лесных братьев. Останки троих из них: младшего лейтенанта Людвига Кивило, лейтенанта Йоханнеса Приски и Лембита Кауна – были с почестями перезахоронены во время поминальной службы.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ На кладбище Козе с почестями перезахоронили трех лесных братьев
На мемориале указаны имена всех лесных братьев, служивших в отрядах в Козе и павших в боях или погибших в заключении, с указанием даты рождения и смерти. Всего на плите высечено 54 имени.
На открытии мемориала присутствовали руководители самоуправления Козе во главе с председателем горсобрания Мерле Пуссак, мэром Демисом Воссом, а также членом Рийгикогу Ээриком-Нийлесом Кроссом (Партия реформ). Пеэп Пиллак, председатель Общества сохранения наследия Эстонии, заявил Postimees, что Кросс был инициатором и главным организатором создания мемориала, а также собрал необходимые для этого денежные средства.
Были также приглашены командующий Силами обороны Мартин Херем, который сам является известным исследователем истории лесных братьев, и министр обороны Ханно Певкур. К сожалению, они не смогли принять участие в открытии мемориала, так как оно проходило одновременно с приемом высокопоставленной военной делегации из Америки.
Пиллак также отметил вклад Арнольда Унта, археолога Эстонского Военного музея, который организовывал перезахоронение.
«Он проделал большую работу, поле битвы, где находились останки лесных братьев, провел эксгумацию и поговорил с людьми, которые знали павших», – сказал Пиллак.
Мемориал создал скульптор Мати Кармин. Председатель Общества сохранения наследия, которое 12 декабря отметит свое 35-летие, подчеркнул большой и ценный труд Кармина, увековечивающий исторических личностей Эстонии.
«Он восстановил статую Калевипоэг, создал памятник Тыниссону в Тарту, Янсену в Пярну и многие другие важные для эстонского народа памятники», – пояснил Пиллак.
Кто же эти перезахороненные лесные братья?
На кладбище Козе были перезахоронены трое мужчин, останки которых обнаружены в последние годы. Они были эксгумированы под руководством археолога Эстонского Военного музея Арнольда Унта и с помощью отряда Кайтселийта Кыуэ.
Младший лейтенант Людвиг Кивило (19.05.1896-04.11.1945)
До службы он носил фамилию Гроссвальд и был родом с хутора Тага-Андрекса в Арду, волость Козе. В 1915 году окончил Таллиннское коммерческое училище. В 1918 году он поступил в Таллиннское техническое училище, а в декабре, когда началась Освободительная война, отправился добровольцем на фронт. Он был офицером 3-го батальона 4-го Эстонского пехотного полка (командиром батальона был Яан Майде) – служил сначала прапорщиком, а затем младшим лейтенантом в разведотделе Генштаба. Отправлен в резерв 10 декабря 1920 года. В 1920-31 годах он работал бухгалтером и прокуристом на швейном предприятии Александра Луупа в Таллинне. В 1932-33 годах работал в Эстонском национальном банке. Затем он унаследовал хутор Андрекса в волости Кыуэ и был его владельцем.
В звании лейтенанта запаса Кивило был помощником командира роты Трииги Кайтселийта, а в 1941-44 годах – командовал силами местной обороны Арду. Пимкнул к Лесным братьям в сентябре 1944 года. Погиб в дзотном бою под Паункюла 4 ноября 1945 года, когда его окружила оперативная группа OББ НКВД (командир Рейнвальд). Кивило, вероятно, погиб от взрыва гранаты во сне. Его товарищи Валентин Метсис и Ханс Ниинйыэ пали в бою.
Йоханнес Приск (1.10.1918-10.11.1945)
Йоханнес Приск был родом из Роосна-Аллилика, деревня Каарука, хутор Корьюксе, волость Выхмута, Ярвамаа. В 1936 году Приск окончил гуманитарное отделение Пайдеской генеральной гимназии, в июле 1939 года поступил на военную службу. С 1 сентября 1939 года аспирант Военной академии (XXII созыв.) В июле 1940 года окончил стрелковые классы для аспирантов военного училища, направлен на практику в 1-й стрелковый полк. В 1941 году был мобилизован в Красную Армию, откуда перешел на сторону немцев. Попал в плен в Елгаве осенью 1941 года. Вернулся домой в ноябре или декабре того же года. Числился в списках жителей деревни Ванамыйза волости Кыуэ 1944 года. В 1944 году лейтенант Приск вступил в немецкую армию, после войны служил в отряде лесных братьев в Равила и Козе. 10 ноября 1945 года погиб в дзотном бою против оперативной группой Харьюмааского отдела НКВД возле Ванамыйза волости Равила/Козе. Лембит Каун пал в том же бою. Оба были обнаружены в одном из дзотов.
Лембит Каун (23.07.1923-10.11.1945)
Лембит Каун был родом из Саарнакырве, волость Кыуэ, Харьюмаа. Был десятым ребенком в многодетной семье Йоханнеса Кауна. Их хутор был сожжен истребительным батальоном в 1941 году во время боёв под Каутла. Братья Лембит и Хуго жили в Ванамыйза, где потроили небольшой дом и сарай. Оба служили в немецкой армии: Лембит входил в состав 12 роты 33-го гренадерского учебно-резервного батальона. Примкнул к лесным братьям в сентябре 1944 года. Его брат Хуго попал в плен в 1944 году, провел 10 лет в тюрьме и после освобождения был убит русскими.
Лембит погиб в бою против оперативной группы Харьюмааского отдела НКВД близ Ванамыйза в волости Равила/Козе 2 ноября 1945 года. В том же бою погиб и Йоханнес Приск. Артур Каун (двоюродный брат Лембита) и Арво Салура были заключены в тюрьму.
В Эстонии было до 15 000 лесных братьев
Подсчитано, что после Второй мировой войны в Эстонии было около 14 000-15 000 лесных братьев, вместе с людьми, которые просто прятались в лесах, также предполагается, что общее число лесных братьев могло быть и больше – до 30 000. Согласно отчету, представленному майором службы безопасности СССР Оскаром Бореллем в июне 1953 года, советские органы безопасности с 1944 года по 1 июня 1953 года уничтожили 1495 членов «Лесных братьев» и секретных организаций, а также арестовали 9870 человек (Из них 5 471 человек являлись членами отрядов «Лесных братьев», 1 114 членов секретных организаций, 1 803 пособника, и еще 1 212 местных жителей).
Крупнейшей организацией лесных братьев был Союз вооруженной борьбы (СВБ), действовавший с 1946 по 1949 годы. Лидеры СВБ пали летом 1949 года. Крупные бои между лесными братьями и отрядами обороны в Эстонии закончились в 1953 году. Единичные бои велись до 1957 года.
Последние выжившие лесные братья, арестованые летом 1967 года в Вырумаа, были Хуго и Аксель Мыттусы. Последним погибшим лесным братом был Август Саббе, был убит во время задержания в 1978 году.