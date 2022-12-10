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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В поселке Уусна произошло ДТП – водитель был пьян

rus.postimees.ee
В поселке Уусна произошло ДТП – водитель был пьян
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В волости Вильянди, 10 декабря, автомобиль врезался в дерево. Пьяный водитель был доставлен в больницу.
В волости Вильянди, 10 декабря, автомобиль врезался в дерево. Пьяный водитель был доставлен в больницу. Фото: Kenno Soo

В субботу в поселке Уусна, волость Вильянди, произошло ДТП: автомобиль Hyundai вылетел в кювет и врезался в дерево. 69-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, доставлен в больницу.

В центр тревоги поступило сообщение о том, что в субботу в 14:20 в поселке Уусна, волость Вильянди, автомобиль Hyundai вылетел с дороги и врезался в дерево. «69-летний мужчина, находившийся за рулем Hyundai, доставлен в больницу для медицинского освидетельствования. Патруль измерил уровень алкоголя у водителя, который был в машине один, и в отношении него будет возбуждено уголовное дело», – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла.

Точные обстоятельства произошедшего выясняются.

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