ГАЛЕРЕЯ ⟩ В поселке Уусна произошло ДТП – водитель был пьян

В центр тревоги поступило сообщение о том, что в субботу в 14:20 в поселке Уусна, волость Вильянди, автомобиль Hyundai вылетел с дороги и врезался в дерево. «69-летний мужчина, находившийся за рулем Hyundai, доставлен в больницу для медицинского освидетельствования. Патруль измерил уровень алкоголя у водителя, который был в машине один, и в отношении него будет возбуждено уголовное дело», – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кристи Райдла.