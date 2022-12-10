Два пенальти не спасли Англию – Франция доказала свое превосходство

В первом тайме Пикфорд пропустил мяч от Орельена Шуамени.

На 25-й минуте роняют атакующего Харри Кейна, все ждут пенальти, но после пересмотра момента, игра продолжается.

На 29-й минуте Харри Кейн прекрасно подает в ворота, но Уго Льорис, вратарь французов, отразил атаку. Но голевой момент был фантастический.

Начало второго тайма знаменует отличной атакой на ворота французов, на 52-й минуте пенальти в ворота Франции и Харри Кейн сравнял счет: с разбега мощно закрутил мяч под левую штангу на средней высоте, а Льорис прыгнул в другую сторону.

Весь второй тайм англичане практически непрерывно атакуют французов. Но чемпионы мира также усилили игру и на 78-й минуте Гризман сделал голевую на Жиру и Жиру забил второй гол.

На 82-й минуте арбитр назначает второй пенальти в ворота Франции, но в этот раз Харри Кейн не попал.

На последних минутах экстратайма Англия завоевала штрафной и едва не сравняла счет: Рашфорд резко пробил и попал в сетку, но с внешней стороны - французы, конечно, испытали шок.