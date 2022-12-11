«Путину нужна Украина как зависимая диктатура». В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира

«Беларусь, где не слышан голос угнетенного народа»

Супруга находящегося в СИЗО Алеся Беляцкого Наталья Пинчук, выступая на церемонии, напомнила о необходимости бороться с «интернациональным диктатором», имея в виду президента России.

«Я точно знаю, какая Украина устроила бы Россию и Путина – зависимая диктатура. Такая же, как сегодняшняя Беларусь, где не слышен голос угнетенного народа. Российские военные базы, огромная экономическая зависимость, культурная и языковая русификация – вот ответ, на чьей стороне Лукашенко. Белорусские власти независимы лишь в той мере, в какой им позволяет быть Путин», – сказала Пинчук.

Алесь Беляцкий основал правозащитный центр «Весна» в 1996 году. В 2011 году он был осужден по обвинению в уклонению от уплаты налогов, которое международные правозащитные организации сочли безосновательным и политически мотивированным, его освободили в 2014 году. Летом 2021 года правозащитника снова арестовали в связи с массовыми акциями протеста после президентских выборов 2020 года. С тех пор он остается за решеткой.

«Трибунал для Путина, Лукашенко и других военных преступников»

Украинский «Центр гражданских свобод» на церемонии награждения представляла его руководительница Александра Матвийчук.