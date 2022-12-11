В соцсетях распространяется видео: мужчины выбрасывает в море мебель с парома MS Baltic Princess, который следовал по маршруту Турку-Стокгольм. Финское издание пишет, что это руководитель местной строительной компании.
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Видео ⟩ Инцидент на пароме Tallink: глава строительной компании выбрасывал мебель в море
Инцидент на пароме Tallink: глава строительной компании выбрасывал мебель в море
В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина сбрасывает в море мебель для террасы, столы и стулья. В то же время остальные члены компании снимают происходящее на свои мобильные телефоны. Финское издание Ilta-Sanomat пишет, что мужчина, выбрасывающий мебель в море, является генеральным директором финской строительной компании.
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