Видео ⟩ Инцидент на пароме Tallink: глава строительной компании выбрасывал мебель в море

В социальных сетях распространяется видео, на котором мужчина сбрасывает в море мебель для террасы, столы и стулья. В то же время остальные члены компании снимают происходящее на свои мобильные телефоны. Финское издание Ilta-Sanomat пишет, что мужчина, выбрасывающий мебель в море, является генеральным директором финской строительной компании.