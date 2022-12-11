Вс, 11.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Видео ⟩ Немецкого журналиста в Москве грубо прервал прохожий

rus.tvnet.lv
Немецкого журналиста в Москве грубо прервал прохожий
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video

Немецкий репортер в прямом эфире для немецкого телеканала Die Welt из Москвы рассказывал об освобождении британской баскетболистки Бриттни Грайнер, пока его не прервал проходящий мимо мужчина, пишет Rus.TVNET.

Как запечатлено на видео, немецкий журналист рассказывал о случившемся, когда человек перед лицом журналиста показал свой средний палец.

Кроме того мужчина произнес грубую и унизительную фразу в адрес Германии.

«Это мужчина нас только что обозвал немецкими фашистами, – сообщил репортер. – Он проходил мимо, обозвал нас немецкими фашистами, потом грубо высказался о США. Это мы только что слышали».

«Но надо сказать, что такие мужчины как это – в России исключение», – добавил журналист.

Ключевые слова
Наверх