Немецкий репортер в прямом эфире для немецкого телеканала Die Welt из Москвы рассказывал об освобождении британской баскетболистки Бриттни Грайнер, пока его не прервал проходящий мимо мужчина, пишет Rus.TVNET.
Видео ⟩ Немецкого журналиста в Москве грубо прервал прохожий
Немецкого журналиста в Москве грубо прервал прохожий
Как запечатлено на видео, немецкий журналист рассказывал о случившемся, когда человек перед лицом журналиста показал свой средний палец.
Кроме того мужчина произнес грубую и унизительную фразу в адрес Германии.
«Это мужчина нас только что обозвал немецкими фашистами, – сообщил репортер. – Он проходил мимо, обозвал нас немецкими фашистами, потом грубо высказался о США. Это мы только что слышали».
«Но надо сказать, что такие мужчины как это – в России исключение», – добавил журналист.
A journalist of the German TV channel Welt decided to go live from #Moscow and this is what came out of it. pic.twitter.com/pfLQnW2ijS— NEXTA (@nexta_tv) December 10, 2022