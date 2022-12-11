Видео ⟩ Немецкого журналиста в Москве грубо прервал прохожий

Как запечатлено на видео, немецкий журналист рассказывал о случившемся, когда человек перед лицом журналиста показал свой средний палец.

Кроме того мужчина произнес грубую и унизительную фразу в адрес Германии.

«Это мужчина нас только что обозвал немецкими фашистами, – сообщил репортер. – Он проходил мимо, обозвал нас немецкими фашистами, потом грубо высказался о США. Это мы только что слышали».

«Но надо сказать, что такие мужчины как это – в России исключение», – добавил журналист.