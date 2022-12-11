Необратимый вред здоровью или смерть: в Эстонии среди детей набирает популярность опасная «игра»

В ноябре в одной из эстонских школ было обнаружено, что ученики экспериментируют с опасной для жизни «игрой в удушье»: с помощью нехватки кислорода ребенка доводят до обморочного состояния и у него начинаются галлюцинации. Но подростки не знают, что такая «игра» подобна русской рулетке, где ошибиться можно только один раз.
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Эксперимент мальчиков-шестиклассников, к счастью, закончился без трагических последний и никто не упал в обморок из-за нехватки кислорода. Поскольку на перемене за «удушающей игрой» школьников наблюдали сверстники и, судя по возрасту, все снималось на телефон, информация об инциденте быстро дошла до учительской.
«С мальчиками на эту тему побеседовали, – говорит директор этой школы. – Они тоже напуганы и пообещали, что больше так делать не будут».