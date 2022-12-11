Необратимый вред здоровью или смерть: в Эстонии среди детей набирает популярность опасная «игра»

В ноябре в одной из эстонских школ было обнаружено, что ученики экспериментируют с опасной для жизни «игрой в удушье»: с помощью нехватки кислорода ребенка доводят до обморочного состояния и у него начинаются галлюцинации. Но подростки не знают, что такая «игра» подобна русской рулетке, где ошибиться можно только один раз.