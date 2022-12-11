Фото ⟩ В центре Таллинна столкнулись два такси

В субботу вечером на перекрестке улиц Гонсиори и Лайкмаа, рядом с торговым центром Viru, произошло ДТП: столкнулись два автомобиля, Škoda и Mercedes, у этих автомобилей есть лицензия для оказания услуг такси. На мест прибыла машина скорой помощи, медики осмотрели людей. К счастью, никто не пострадал.