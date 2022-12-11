В субботу, 10 декабря, вечером у торгового центра Viru в Таллинне произошло ДТП: столкнулись автомобили Škoda и Mercedes-Benz.
Фото ⟩ В центре Таллинна столкнулись два такси
В центре Таллинна столкнулись два такси
В субботу вечером на перекрестке улиц Гонсиори и Лайкмаа, рядом с торговым центром Viru, произошло ДТП: столкнулись два автомобиля, Škoda и Mercedes, у этих автомобилей есть лицензия для оказания услуг такси. На мест прибыла машина скорой помощи, медики осмотрели людей. К счастью, никто не пострадал.
«В 18:40 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей. Скорая помощь осмотрела людей на месте, но, к счастью, никто не пострадал, и это страховой случай», – прокомментировал инцидент дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.
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