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Фото ⟩ В центре Таллинна столкнулись два такси

Таави Сепп rus.postimees.ee
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В центре Таллинна столкнулись два такси
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В субботу, 10 декабря, вечером у торгового центра Viru в Таллинне произошло ДТП: столкнулись автомобили Škoda и Mercedes-Benz.

В субботу вечером на перекрестке улиц Гонсиори и Лайкмаа, рядом с торговым центром Viru, произошло ДТП: столкнулись два автомобиля, Škoda и Mercedes, у этих автомобилей есть лицензия для оказания услуг такси. На мест прибыла машина скорой помощи, медики осмотрели людей. К счастью, никто не пострадал.

«В 18:40 в Центр тревоги поступило сообщение о столкновении двух автомобилей. Скорая помощь осмотрела людей на месте, но, к счастью, никто не пострадал, и это страховой случай», – прокомментировал инцидент дежурный пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны.

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