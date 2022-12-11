Почему Европа не замерзла без российского газа. И долго ли она еще продержится

У менее энергозатратного бизнеса и у госсектора выбор проще. Смягчение правил, возобновляемая энергетика или просто отказ от привычек позволят им сократить потребление.

Здорово подсвечивать ратушу или фонтан на центральной площади, приятно сидеть в хорошо натопленной библиотеке или в офисе, весело глазеть на ночные витрины. Но как выяснилось этой осенью, ради прекращения войны в Европе европейцы готовы отказаться от всех этих энергозатратных привычек.

Во Франции, Испании и других странах теперь запрещено подсвечивать закрытые магазины, а днем держать двери в них открытыми при работающем отоплении или кондиционере. Уличное освещение приглушено, в общественных зданиях не больше +19°С, и то только днем, а в туалетах нет горячей воды.

Даже мертвые помогают общему делу снижения зависимости от российского газа.

Немецкие крематории предложили свой план – как сжигать прежнее количество покойников с 80% экономией газа. Часть печей отключить, другие перевести в круглосуточный режим, а температуру уменьшить до 750° с 850°.

На все это нужно только разрешение властей, цитирует агентство Рейтер главу союза крематориев Германии Свенда-Йорка Соболевски.

Рейтер приводит и другой пример оптимизации энергопотребления на приграничной с загробным миром территории. По данным агентства, епархия Рурмонда в свете энергетического кризиса разрешила трем сотням своих священников Римско-Католической церкви в Нидерландах пропускать мессу-другую – в целях экономии.