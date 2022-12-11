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В Эстонии именитый тренер ударил 12-летнюю спортсменку: дело дошло до суда

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В Эстонии именитый тренер ударил 12-летнюю спортсменку: дело дошло до суда
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Тренер Рихо Ранникмаа.
Тренер Рихо Ранникмаа. Фото: Ain Liiva

Действия тренера Рихо Ранникмаа, который в сентябре прошлого года в Винни в Ляэне-Вирумаа ударил 12-летнюю ученицу на тренировке по дзюдо, будут рассмотрены в суде.

Вируская окружная прокуратура начала расследование в отношении 73-летнего Ранникмаа для выяснения обстоятельств уголовного дела, согласно которому тренеру сначала предъявили подозрения по статье о ненадлежащем физическом обращении, в ноябре прошлого года.

В декабре того же года помощник прокурора Вируской районной окружной прокуратуры Элле Карм сочла необходимым продолжить предварительное расследование, чтобы собрать дополнительные доказательства, допросить свидетелей, а затем решить дальнейшее направление уголовного производства.

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