Действия тренера Рихо Ранникмаа, который в сентябре прошлого года в Винни в Ляэне-Вирумаа ударил 12-летнюю ученицу на тренировке по дзюдо, будут рассмотрены в суде.
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В Эстонии именитый тренер ударил 12-летнюю спортсменку: дело дошло до суда
В Эстонии именитый тренер ударил 12-летнюю спортсменку: дело дошло до суда
Вируская окружная прокуратура начала расследование в отношении 73-летнего Ранникмаа для выяснения обстоятельств уголовного дела, согласно которому тренеру сначала предъявили подозрения по статье о ненадлежащем физическом обращении, в ноябре прошлого года.