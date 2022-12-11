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На Сааремаа и Хийумаа без электричества остались более 5000 человек

BNS
На Сааремаа и Хийумаа без электричества остались более 5000 человек
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Аварийные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение на крупных островах Эстонии. Фото иллюстративное.
Аварийные бригады продолжают восстанавливать электроснабжение на крупных островах Эстонии. Фото иллюстративное. Фото: Kristjan Teedema

Согласно карте перебоев с электроснабжением, в воскресенье утром на Сааремаа и Хийумаа без электричества остались 5314 клиентов.

В Хийумаа произошло семь отключений, в результате чего 880 потребителей остались без электричества. На Сааремаа зафиксирована 31 неисправность, затронувшая 4434 клиента.

Elektrilevi предупреждает людей не приближаться к упавшим линиям электропередач, так как это может быть опасно для жизни. Также не прикасайтесь к деревьям или веткам, упавшим на линию – стволы и ветки деревьев всегда содержат определенное количество воды, поэтому они очень хорошо проводят электричество.

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