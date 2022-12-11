На Сааремаа и Хийумаа без электричества остались более 5000 человек

В Хийумаа произошло семь отключений, в результате чего 880 потребителей остались без электричества. На Сааремаа зафиксирована 31 неисправность, затронувшая 4434 клиента.

Elektrilevi предупреждает людей не приближаться к упавшим линиям электропередач, так как это может быть опасно для жизни. Также не прикасайтесь к деревьям или веткам, упавшим на линию – стволы и ветки деревьев всегда содержат определенное количество воды, поэтому они очень хорошо проводят электричество.