Дмитрий Муратов: закрытия границ хотят ястребы войны

Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, в частности, задается вопросом, к чему лишать безопасности эмигрантов из России, которые бегут от того, чтобы не участвовать в военных действиях и ногами голосуют за то, что они не поддерживают сегодняшнюю повестку Российского государства? Аргументы сторонников закрытия границ Муратов считает популистской предвыборной ложью. Публикуем видео и текст его выступления в полном объеме.

Я начну со сводки погоды. Сегодня ночью в Запорожье ожидается минус семь градусов, во Львове – минус четыре, в Киеве ночью может быть минус шесть. В Чернигове будет от минус пяти до минус семи. В Белой Церкви, где родилась моя мама (живая, слава Богу!), сегодня ночью будет от пяти до семи градусов мороза. Десятки миллионов людей в Украине эту ночь проведут без тепла, без воды, без света, без канализации, и многие – без телефонной связи, то есть друг друга они тоже не согреют. А право на тепло, на то, чтобы помыть руки, заварить чай, сварить кашу, право ребенка спать на своей подушке в своей комнате – это сейчас, в 21 веке, в центре Европы стало одним из самых важных прав человека: правом на жизнь.