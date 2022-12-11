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Дмитрий Муратов: закрытия границ хотят ястребы войны

Хватит повторять благие глупости!
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Дмитрий Муратов: закрытия границ хотят ястребы войны
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  • Геополитика против жизни человечества – это новая реальность
  • Европа сама накачивала Кремль силой, а теперь ищет виновных
  • Гуманизация границ должна существовать

«Нет времени более уместного для яростной защиты прав человека, чем сейчас. В тот момент, когда власть государства сильнее права гражданина, все диктаторы мира наливают себе праздничные рюмки», – отметил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов в видеообращении к участникам конференции «Новый железный занавес и права человека», прошедшей на минувшей неделе в Европарламенте по инициативе евродепутата Яны Тоом (фракция Renew Europe).

Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, в частности, задается вопросом, к чему лишать безопасности эмигрантов из России, которые бегут от того, чтобы не участвовать в военных действиях и ногами голосуют за то, что они не поддерживают сегодняшнюю повестку Российского государства? Аргументы сторонников закрытия границ Муратов считает популистской предвыборной ложью. Публикуем видео и текст его выступления в полном объеме.

Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты»:

Я начну со сводки погоды. Сегодня ночью в Запорожье ожидается минус семь градусов, во Львове – минус четыре, в Киеве ночью может быть минус шесть. В Чернигове будет от минус пяти до минус семи. В Белой Церкви, где родилась моя мама (живая, слава Богу!), сегодня ночью будет от пяти до семи градусов мороза. Десятки миллионов людей в Украине эту ночь проведут без тепла, без воды, без света, без канализации, и многие – без телефонной связи, то есть друг друга они тоже не согреют. А право на тепло, на то, чтобы помыть руки, заварить чай, сварить кашу, право ребенка спать на своей подушке в своей комнате – это сейчас, в 21 веке, в центре Европы стало одним из самых важных прав человека: правом на жизнь.

Причин для нападения России может быть тысячи – от краха Минских соглашений до личных обид. Но последствия несоизмеримы с причинами. Если в 2020–21 году от обстрелов со стороны ВСУ на Донбассе погибло от 8 до 12 человек – это по докладам уполномоченных по правам человека самопровозглашенных республик, то сейчас счет идет на тысячи и десятки тысяч.

Мы имеем дело с тем, что интересы правителей и государств снова выше прав личности.

Государство снова претендует на то, что человек должен отдать за него свою жизнь. Государство считает смерть долгом человека перед собой. На встрече с женщинами, чьи дети воюют или погибли во время так называемой специальной военной операции, президент Путин сформулировал мысль, что смерть за Родину и есть цель жизни. Считаю, что это и есть основополагающее нарушение прав человека. Право на жизнь – главное право человека.

Есть еще одно право: право планеты Земля выжить, несмотря на присутствие людей на этой планете. Если человечество позволит повернуть ключ ядерной войны, погибнет в несколько раз больше людей за один раз, чем во время Второй мировой войны. Я знаком с математическими и физическими моделями современного ядерного конфликта. 150 миллионов тонн золы от сгоревших лесов, людей, домов поднимутся вверх и на время закроют Солнце. Вегетативный период – период созревания еды на Земле – резко увеличится, наступит голод. Урожая не будет. Гибель от холода и голода 70–90 миллионов людей будет неизбежна. Так что есть и новое право человека – право жить на Земле.

Геополитика против жизни человечества – это новая реальность.

Особая, самая трагичная история нашего времени – это история беженцев. Почти 14 миллионов украинцев покинули свои дома. Сейчас холод и бомбежки со стороны России электростанций, подстанций, критической инфраструктуры заставит искать убежище еще от трех до семи миллионов ни в чем неповинных людей. Их страдания – это запланированная реальность. Это план. Это сконструированный ад. Идеологи вторжения в Украину уверены: Европа погрузится в хаос при таком современном исходе миллионов людей. Страны, которые принимают беженцев, устанут делиться комфортом. Инфраструктура не выдержит, правительство рухнет. И наступит ожидаемый хаос, который будет считаться победой.

Хаос – время диктаторов. Что может противостоять хаосу? Только человеческая солидарность. Сейчас пришло время предъявлять европейские ценности.

Время сделать их не просто нормами законов, время сделать их прикладными. Время сделать их не юридическими терминами, а повседневными правилами ежедневной жизни: помощь и сочувствие, работа и школа для детей беженцев.

У зла всегда очень хороший менеджмент. У добра, к сожалению, менеджмент всегда намного хуже. Менеджмент зла – эффективный. Нужно сделать эффективным менеджмент добра. Новый менеджмент добра – щедрый и эффективный – должен противостоять хаосу и реваншизму, преодолеть обреченность. Нет времени более уместного для яростной защиты прав человека, чем сейчас.

В тот момент, когда власть государства, сильнее права гражданина, все диктаторы мира наливают себе праздничные рюмки.

Это ведь не мелочь. К чему, казалось бы, лишать безопасности эмигрантов из России, которые бегут от того, чтобы не участвовать в военных действиях, которые бегут от мобилизации и ногами голосуют в отсутствие выборов за то, что они не поддерживают сегодняшнюю повестку Российского государства?

Может быть, хватит повторять благие глупости о том, что эти люди должны были выйти на Красную площадь, захватить Кремль, а не проситься сейчас через границу и стать беженцами? Это популистская предвыборная ложь.

Увы, современные диктаторские режимы с их армиями, тайной полицией и вооружениями таковы, что их не могут победить безоружные люди, которые сделаны только из кожи и из костей. Согласитесь, что Европа сама долгое время накачивала Кремль силой, деньгами – по 500–600 миллионов евро в день за энергоносители, а теперь ищет виновных среди тех, кто бежит от ужаса того, что их могут забрать для участия в войне. Ту ли мы нашли жертву? Там ли мы ищем справедливость? Давайте протянем руку тем, кто хочет мира.

Гуманизация границ должна существовать для тех, кто бежит от враждебных режимов по всему миру.

У русских есть манера – всех учить жизни. Я не буду этого делать, но скажу следующее.

Закрытие границ – это то, чего хотят ястребы войны. Они хотят, чтобы был вновь приоритет права государства над правами человека.

Уверен, что человеческая солидарность и антивоенное движение – это то самое главное, что нам предстоит. Спасение беженцев и обеспечение права ребенка на свою игрушку под одеялом – вот то, что спасет всех нас от 150 миллионов тонн золы над головами.

Давайте помнить, что современная журналистика – это то, что является антидотом от войны. Спасибо странам Балтии за помощь моим коллегам, которые вынуждены делать свои медиа в изгнании. Это важнейшая помощь! Я глубоко благодарен тем, кто нашел свой приют и вновь обрел свою профессию в Эстонии, Латвии, Литве и других европейских странах (видео было записано до принятия Латвией решения о лишении телеканала «Дождь» лицензии на вещаниеприм.ред.).

И последнее. В России, в ее новой, формируемой сейчас имперской идеологии история страны предстает как история войн. А история войн предстает как череда побед. Я никогда не соглашусь с тем, что смерть за Родину более полезна моей стране, чем жизнь за Родину. В этом тоже фундаментальное различие между правом государства и правом гражданина. Давайте стоять на стороне прав гражданина!

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