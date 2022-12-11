Глава Valio: продукты больше никогда не будут такими дешевыми, как были раньше

«Мнение, что у нас всегда доступны дешевая еда и энергия, больше не актуально. Чем быстрее люди это поймут, тем больше они будут ценить чистую домашнюю еду, а количество пищевых отходов уменьшится», – говорится в информационном бюллетене Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии . «Еда больше никогда не будет такой дешевой, как была раньше», – добавил Майдо Соловьев.

Из рассказов занимающихся молочным животноводством фермеров стало понятно, что многие предприятия, работающие в этом секторе, планируют уйти с рынка. Председатель правления Kõljala POÜ Тыну Пост сказал, что если в каких-то хлевах уже нет животных, они туда едва ли вернутся. Таким образом он намекнул на то, что однажды отказавшийся от деятельности животноводы больше не захотят брать на себя груз рисков и ответственности, которые есть в секторе.

Производители молочной продукции обсудили следующие темы: повлияла ли и насколько текущая экономическая ситуация на потребление на внутреннем рынке. Член правления Coop Eesti Keskühistu Вейко Хаавапуу сказал, что объемы продаж молока и молочных продуктов начали падать, а в сфере продуктов питания прогнозируется падение оборота в новом году, когда праздники закончатся и покупательная способность людей снизится.