Грядущая зима поставит перед молочным сектором вызовы, и положения, которые до сих пор считались само собой разумеющимися, больше не имеют силы, заявил генеральный директор Valio Eesti Майдо Соловьев на мероприятии Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии «О ситуации в молочном секторе – насколько устойчиво к кризисам молочное производство в Эстонии?».
Глава Valio: продукты больше никогда не будут такими дешевыми, как были раньше
«Мнение, что у нас всегда доступны дешевая еда и энергия, больше не актуально. Чем быстрее люди это поймут, тем больше они будут ценить чистую домашнюю еду, а количество пищевых отходов уменьшится», – говорится в информационном бюллетене Сельскохозяйственно-торговой палаты Эстонии . «Еда больше никогда не будет такой дешевой, как была раньше», – добавил Майдо Соловьев.
Из рассказов занимающихся молочным животноводством фермеров стало понятно, что многие предприятия, работающие в этом секторе, планируют уйти с рынка. Председатель правления Kõljala POÜ Тыну Пост сказал, что если в каких-то хлевах уже нет животных, они туда едва ли вернутся. Таким образом он намекнул на то, что однажды отказавшийся от деятельности животноводы больше не захотят брать на себя груз рисков и ответственности, которые есть в секторе.
Производители молочной продукции обсудили следующие темы: повлияла ли и насколько текущая экономическая ситуация на потребление на внутреннем рынке. Член правления Coop Eesti Keskühistu Вейко Хаавапуу сказал, что объемы продаж молока и молочных продуктов начали падать, а в сфере продуктов питания прогнозируется падение оборота в новом году, когда праздники закончатся и покупательная способность людей снизится.
Председатель правления Kõljala POÜ Тыну Пост рассказал о том, позволяет ли повышение процентных ставок по кредиту продолжать «зеленые» инвестиции и насколько повышение закупочной цены молока может покрыть рост производственных затрат. Строительство биогазовой станции требует долгосрочных вложений, и без государственных субсидий животноводы не смогут их приобрести. Если к этому добавить расходы, необходимые для выполнения экологических требований и экологических целей, то сумма обязательств, которые предстоит взять на себя в ближайшем будущем, намного превысит платежеспособность предприятий. Продолжение такой динамики приведет к еще большему росту цен на продукты питания.
Руководитель E-Piim Tootmine AS Яанус Муракас считает, что увеличение объемов экспорта имеет свою цену, и может пострадать снабжение внутреннего рынкы.
Председатель правления Halinga OÜ Рауль Пеэтсон сделал обзор того, как производитель сельскохозяйственной продукции справляется с текущей экономической ситуацией и какие варианты есть у занимающихся молочной продукцией фермеров, чтобы справиться с неожиданными кризисами, например, в случае отключения электроэнергии? «В случае отключения электроэнергии запускаются разные сценарии, в зависимости от того, многоуровневый ли это кризис. Понятно, что только с генераторами мы не сможем только работать в хлевах. Да, о животных можно будет позаботиться, но в таком случае нечего даже думать об охлаждении и хранении молока», – сказал Пеэтсон.