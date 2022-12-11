Рынок экологически чистых автомобилей развивается из года в год

В 2021 году Европейский союз в целом импортировал гибридные автомобили без электропривода на сумму 11,8 млрд евро, что составило 41% от общего объема импорта гибридных и электрических автомобилей из стран, не входящих в ЕС, свидетельствуют данные Евростата.

Импорт полностью электрических автомобилей составил 11,4 млрд евро, или 39%. Импорт подключаемых гибридных автомобилей составил 20 процентов импорта, или 5,9 млрд. евро. По всем трем категориям автомобилей импорт был ниже экспорта.

Экспорт не гибридных автомобилей оценивался в 22,9 млрд. евро, что составляет более половины, или 55%, экспорта ЕС. Экспорт полностью электрических автомобилей составил 12,3 млрд евро, 29% экспорта. Экспорт подключаемых гибридных автомобилей составил 16%, или 6,8 млрд евро.

По сравнению с 2017 годом объемы международной торговли как гибридными, так и электрическими автомобилями в прошлом году значительно выросли. Общий объем экспорта гибридных и электрических автомобилей за пределы ЕС в 2021 году увеличится до 42 млрд евро, что почти в девять раз больше, чем в 2011 году. Общая стоимость импорта увеличилась более чем в пять раз – с 5,6 млрд евро в 2017 году до 29 млрд евро в 2021 году.

По сравнению с 2017 годом в прошлом году импорт полностью электрических автомобилей увеличился в 25 раз, импорт гибридных автомобилей вырос в девять раз, а импорт подключаемых гибридных автомобилей – более чем в 2,5 раза за тот же период.