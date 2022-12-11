Bloomberg: 12 стран ЕС выступили за снижение потолка цен на газ

Как пишет Bloomberg, с призывом снизить ценовой потолок выступили Латвия, Литва, Бельгия, Греция, Италия, Польша, Болгария, Хорватия, Мальта, Румыния, Словения и Словакия. Соответствующее предложение поступило за четыре дня до встречи министров энергетики Евросоюза, которая должна состояться 13 декабря.

Источники агентства отметили, что коалиция, настаивающая на снижении ценового потолка, обладает достаточным количеством голосов, чтобы заблокировать соглашение, если ее требования не будут выполнены.

План, представленный в октябре, предполагает, что ограничения цены вступают в силу, если цена контрактов на газ с поставкой в следующем месяце на Амстердамской бирже TTF превысит 275 евро за 1 МВт·ч, а разница с мировыми ценами на газ превысит 58 евро. Чехия, председательствующая в ЕС в данный момент, в декабре предложила установить потолок цен на уровне 220 евро за 1 МВт·ч, при этом разница с мировыми ценами на газ не должна превышать 35 евро.