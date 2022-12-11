Запаситесь водой и едой: кризисный штаб призвал готовиться к новым отключениям электроэнергии

Следует запастись питьевой водой и едой, которую не нужно разогревать, а также иметь дома фонарик и батарейки. Мобильные телефоны и аккумуляторы должны быть заряжены, а топливные баки транспортных средств должны быть заправлены. Если домохозяйство и сегодня остается без электричества, следует по возможности связаться с друзьями и знакомыми и попросить их о помощи.

Инструкции по поведению в случае отключения электроэнергии можно найти на сайте olevalmis.ee. За сводками погоды и предупреждениями можно следить на сайте Службы погоды.

Как действовать в случае перебоев в электроснабжении Выключите электроприборы.

Если сетевое предприятие не уведомило вас о предстоящих перебоях в электроснабжении, сообщите о перебоях в электроснабжении по телефону аварийной линии 1343 или сетевому предприятию своего района.

Используйте альтернативные решения для отопления жилья, получения воды, приготовления пищи и получения информации.

Для более длительного хранения пищевых продуктов не открывайте без надобности холодильник и морозильную камеру.

Используйте альтернативные источники электроэнергии (электрический генератор, аккумуляторы, батарейки и т. д.) экономно и только в случае крайней необходимости. Так вы продлите время их работы.

Если вы не можете безопасно справиться с ситуацией у себя дома в случае перебоев с электроснабжением, то стоит отправиться к своим близким или обратиться за помощью в местное самоуправление.

Согласно карте отключений Elektrilevi, в воскресенье утром на Сааремаа и Хийумаа всего обесточено 5314 клиентов.

На Хийумаа семь аварий, в результате которых обесточено 880 клиентов. На Сааремаа 31 авария, в результате обесточено 4434 клиента.

Elektrilevi просит не приближаться к оборванным линиям электропередач, потому что это может быть опасно для жизни. Также нельзя трогать упавшие на линии деревья и ветки – они содержат определенное количество воды и поэтому очень хорошо проводят электричество.