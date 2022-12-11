Центристы: пора прекратить противопоставление по национальному признаку

«В нынешнее напряженное время особенно важно сохранять единство и взаимопонимание. С 24 февраля мы живем в мире, который изменился до неузнаваемости. Война России против Украины заставила нас остро почувствовать возможные угрозы и необходимость укреплять обороноспособность Эстонии в сотрудничестве с союзниками. Все мы хотим, чтобы российские войска незамедлительно покинули территорию Украины, и вновь наступил мир», – сказал заместитель председателя Центристкой партии Танель Кийк.

По словам Кийка, с приближением парламентских выборов мы наблюдаем все больше попыток переложить вину за развязанную войну на местное русскоязычное население. «Это совершенно неприемлемо. Президент Алар Карис и многие лидеры общественного мнения уже в самом начале войны справедливо подчеркивали – это война Путина и российского руководства, и нельзя переносить ответственность за нее на всех русских. Это правильный подход, но с приближением парламентских выборов мы видим, как общественная дискуссия, а также риторика ряда политических партий, всё больше отдаляются от него», – подчеркнул Кийк.