Призываем все партии и общественность к единству и взаимопониманию. Нагнетание противостояния по национальному признаку разрушает сплоченность общества и порождает дополнительную напряженность в и без того сложное для нашего государства и народа время, подчеркивается в заявление собрания уполномоченных Центристской партии.
Центристы: пора прекратить противопоставление по национальному признаку
«В нынешнее напряженное время особенно важно сохранять единство и взаимопонимание. С 24 февраля мы живем в мире, который изменился до неузнаваемости. Война России против Украины заставила нас остро почувствовать возможные угрозы и необходимость укреплять обороноспособность Эстонии в сотрудничестве с союзниками. Все мы хотим, чтобы российские войска незамедлительно покинули территорию Украины, и вновь наступил мир», – сказал заместитель председателя Центристкой партии Танель Кийк.
По словам Кийка, с приближением парламентских выборов мы наблюдаем все больше попыток переложить вину за развязанную войну на местное русскоязычное население. «Это совершенно неприемлемо. Президент Алар Карис и многие лидеры общественного мнения уже в самом начале войны справедливо подчеркивали – это война Путина и российского руководства, и нельзя переносить ответственность за нее на всех русских. Это правильный подход, но с приближением парламентских выборов мы видим, как общественная дискуссия, а также риторика ряда политических партий, всё больше отдаляются от него», – подчеркнул Кийк.
По словам Кийка, cоздается впечатление, что правительственные партии и EKRE ретиво соревнуются в том, кто жестче укажет русским их место. «Перечень политических инициатив выходит далеко за рамки адекватности: попытки отобрать право голоса на выборах у части жителей Эстонии на основании гражданства и продавливаемый правительственными партиями переход на эстонский язык обучения, который нужно провести ударными темпами – при катастрофической нехватке учителей и времени на подготовку – лишь некоторые из этих инициатив», – сказал Кийк.
«Залог безопасности любого общества – его единство, взаимное уважение между всеми национальными группами, а также гарантия того, что государство считается с правами каждого. Такая сплоченность особенно актуальна в кризисные времена. Мы не поможем Украине тем, что будем выискивать врагов среди своих людей; так мы лишь ослабим способность государства и общества справляться с вызовами и можем нанести раны, которые будут затягиваться десятилетиями.
Призываем все партии и общественность к единству и взаимопониманию. Нагнетание противостояния по национальному признаку разрушает сплоченность общества и порождает дополнительную напряженность в и без того сложное для нашего государства и народа время. Мы сможем успешно преодолеть все кризисы только в том случае, если будем поддерживать друг друга. Наша сила – во взаимодействии и взаимоуважении», – подчеркнул Кийк.