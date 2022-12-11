ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Йыгева провозгласили рождественский мир по всей Эстонии

С предрождественским приветствием выступили спикер Рийгикогу Юри Ратас, председатель волостного собрания Йыгева Прийт Пыдра и волостной старейшина Йыгева Ангела Саксинг, передала волостная управа Йыгева.

На церемонии также зажгли огонь рождественского мира и свечу третьего адвента. В 17 часов в Йыгеваском культурном центре начался посвященный рождественскому миру концерт национального мужского хора.