Рууссаар: меня бесит, если ночью в Таллиннском аэропорту приходится брать такси, водитель которого не говорит на эстонском

Он предложил взглянуть на скандинавские страны и посмотреть, как на протяжении десятилетий тамошняя социальная система позволяла приезжим только бездельничать. Так вырастает одно и следующее и третье поколение, которые живут только на пособия. На примере Швеции можно сказать, что репродуктивная способность этих иммигрантов делает их машинами для рождения. Их прирост в два-три раза выше, чем у коренных шведов.

«Вернемся в Эстонию и посмотрим на людей, которые сюда приезжают. Они не знают местного языка первые два-три месяца, а если мы исключим для них возможности трудоустройства, то на них распространяются все те же пособия, что и на граждан Эстонии. Так действительно ли мы готовы поддержать их в нашей стране? Это тот момент, который, вероятно, имела в виду Хартман, но она не развила тему», – пояснил Фьюк и добавил, что это должно быть темой общественного обсуждения, поскольку мы не хотим здесь орд, которые просто наслаждаются жизнью и размножаются.

Вторую тему в «Keskpäevatund» открыл Прийт Хыбемяги, который спросил, что произойдет, если бежавший от путинизма медиаканал открывается в близкой к России стране Евросоюза, но сотрудники там не могут приспособиться к новой ситуации. Несмотря на обстоятельства и войну в Украине, на канале по-прежнему господствовали шовинистические и великорусские настроения.