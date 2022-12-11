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ISW: Украине разрешено атаковать объекты на территории России

Interfax/BNS
ISW: Украине разрешено атаковать объекты на территории России
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10-я бригада ВСУ использует реактивные установки БМ-21 «Град». Бахмут, 7 декабря 2022 г.
10-я бригада ВСУ использует реактивные установки БМ-21 «Град». Бахмут, 7 декабря 2022 г. Фото: SHANNON STAPLETON/REUTERS/Scanpix

Пентагон, очевидно, меньше обеспокоен эскалацией российско-украинской войны и дал Украине зеленый свет для нанесения ударов по российской территории, сообщил сегодня американский Институт стратегических исследований (ISW).

Источник в Министерстве обороны США, оставшийся анонимным, сообщил The Times, что Пентагон больше не настаивает на том, чтобы Украина не наносила удары по военным объектам на российской территории.

По словам источника, Пентагон изменил свою позицию по этому вопросу после того, как в последние месяцы усилились российские ракетные

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