Пентагон, очевидно, меньше обеспокоен эскалацией российско-украинской войны и дал Украине зеленый свет для нанесения ударов по российской территории, сообщил сегодня американский Институт стратегических исследований (ISW).
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ISW: Украине разрешено атаковать объекты на территории России
ISW: Украине разрешено атаковать объекты на территории России
Источник в Министерстве обороны США, оставшийся анонимным, сообщил The Times, что Пентагон больше не настаивает на том, чтобы Украина не наносила удары по военным объектам на российской территории.
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