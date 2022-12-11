«Отечество» требует прекратить финансировать целевое учреждение, которым руководит Сергей Гаранжа

В течение многих лет мэрия Таллинна удерживала Гаранжу на должности исполняющего обязанности директора Таллиннского Линнамяэского русского лицея, что позволяло Гаранже обходить языковые требования. Кроме того, незнаюший государственного языка директор школы получил от Таллинна знак отличия.

«В течение многих лет Михаил Кылварт (Центристская партия) и Яна Тоом (Центристская партия) были членами совета. Учреждение было основано в 2012 году, и тогда еще заместитель мэра Михаил Кылварт заявил, что Русский лицей предоставит качественное образование тем, кто хочет учиться на русском языке. Интересно и то, что каждый год город выделяет на целевое учреждение 50 000 – 60 000 евро, из которых двадцать тысяч идут на гонорары трех членов правления. Для сравнения, в городском бюджете предусмотрено всего 53 000 евро на углубленное изучение эстонского языка для работников учебных заведений», - сказал председатель фракции «Отечества» в Таллиннском горсобрании Карл Сандер Касе.

Из отчетов о деятельности целевого учреждения следует, что Русский лицей ежегодно организует русскоязычные консультации, а занятия в основном проводятся в русскоязычных школах.

До конца года Рийгикогу утвердит проект Закона об основной школе и гимназии, который создаст основу и условия для перехода на эстонскоязычное образование. В случае перехода на эстоноязычное образование непонятно, почему налогоплательщики должны платить за русскоязычное обучение в муниципальных школах, считают члениы «Отечества».

«Если город Таллинн не удовлетворен качеством образования в школах, принадлежащих ему же, то должны быть приняты адекватные меры для повышения качества образования, но для этого не нужен отдельный фонд. Кроме того, мы инициируем проект по изменению названий таллиннских школ. В Таллинне много школ со словом «русский» в названии: Русская гимназия Хааберсти, Ласнамяэская русская гимназия, Таллинская Кесклиннаская Русская гимназия, Таллиннский Линнамяэский Русский лицей, Таллиннский Ыйсмяэский русский лицей. Учитывая, что в ближайшие годы школы будут переведены на эстонский язык, нет необходимости выделять их как «русские». Эти названия вводят в заблуждение и явно противоречат цели обеспечения хорошего уровня знания эстонского языка всем ученикам», - сказал Касе.