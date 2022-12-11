Галерея ⟩ Дети из детских домов продавали самодельные подарки на благотворительной ярмарке

Благотворительная ярмарка «Topeltkink», которая проводится в центре Юлемисте с 2005 года, берет свое название от идеи, что, покупая подарок у детей, вы делаете подарок и получателю, и продавцу, потому что деньги, полученные за проданные товары, остаются в качестве карманных денег для ребенка. Последние два года посетители ярмарки не могли собраться вместе из-за ограничений на продажу короны, но сегодня их желание торговать было еще больше.

По словам Гвидо Пярнитса, управляющего центром Юлемисте, благотворительная рождественская ярмарка стала давней и теплой традицией. «Цель мероприятия – организовать веселый день для детей и заразить их предпринимательским духом. Яркие идеи и душевные изделия детей с каждым годом вызывают все больший восторг», – сказал он, надеясь, что хотя бы некоторые из подросших почти за 20 лет детей, продолжат заниматься бизнесом благодаря успеху, который они испытали на ярмарке.

Канцлер юстиции Юлле Мадизе сказала, что традиция благотворительной рождественской ярмарки центра Юлемисте очень желанна и сердечна. «Отрадно видеть, что центр предоставляет детям и молодым людям возможность продавать вещи, которые они сделали с душой», – сказала она. Мадизе добавила, что способность быть изобретательным, предприимчивым и вовлекать других в свои идеи – это то, что обязательно пригодится детям в жизни.