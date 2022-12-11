По словам председателя правления Аграрно-торговой палаты Роомета Сырмуса, положение украинских фермеров далеко не радужное.
Председатель Аграрно-торговой палаты: состояние украинского сельского хозяйства – катастрофическое
«Директор Всеукраинского национального аграрного форума Мария Дидух представила в Вильнюсе обзор состояния сельского хозяйства Украины, которое является катастрофическим, - написал Сырмус в соцсетях. - Многие фермы уничтожены. Война уничтожила сотни молочных ферм, свиноферм, птицеферм и зернохранилищ. Фермеры рискуют жизнью, работая в поле, потому что многие поля заминированы».
По словам Сырмуса, энергетический кризис помешал уборке кукурузы, которая осталась в полях, потому что нет возможности ее сушить. Из-за систематического уничтожения энергетической инфраструктуры в Центральной Украине самая сложная ситуация с электроэнергией - электричества хватает на 2-3 часа в сутки, что ставит животноводов в ужасное положение.
«Коридоры солидарности и международное соглашение по вывозу зерновых позволили восстановить экспорт зерна, но значительную часть доходов украинских производителей зерновых съедают высокие затраты на логистику, - передал Сырмус обзор Дидух. - Это в свою очередь существенно сократило посевные площади озимых, потому что производство не окупается. Сейчас Украина нуждается в наших помощи и солидарности на всех уровнях».