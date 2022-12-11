Согласно прогнозу, в понедельник погодные условия станут очень тяжелыми, по всей Эстонии пройдут сильные снегопады, прогнозируются порывы ветра до 26 м/с. Поэтому Спасательный департамент рекомендует завтра садиться за руль только в случае крайней необходимости.
Спасатели в преддверии снежного хаоса: утром доехать до работы сможете, но вернуться вечером будет трудно
«Утром еще можно доехать до работы, но вечером можно не успеть домой, особенно, если вы пользуетесь второстепенными дорогами. Сильный снегопад будет распространяться по Эстонии, а учитывая, что ветер очень холодный, то застрять в снегу на автомобиле - означает серьезную угрозу для жизни и здоровья. Не говоря уже о том, что возрастает риск дорожно-транспортных происшествий», - сказал руководитель бюро готовности Спасательного департамента Лехо Лемсалу.
Много снега и порывы ветра также означают, что можно ожидать перебои в электроснабжении - ветки деревьев становятся тяжелее и деревья могут падать на линии электропередач. Однако восстановление подачи электроэнергии может занять больше времени из-за большого количества отключений и дорожных условий. Поэтому Спасательный департамент рекомендует проверить домашние запасы еды и воды, зарядить телефоны и аккумуляторы, а также заправить свой автомобиль.
«Чем больше каждый сделает для собственного блага, тем лучше мы сможем справиться с этой бурей. Надевайте теплую одежду и обувь, когда выходите на улицу. Возьмите в машину маленькую лопату и буксировочный трос. Чем хуже условия, тем больше времени требуется спасателям, чтобы добраться до нуждающихся в помощи, поэтому стоит основательно подготовиться», - сказал Лемсалу.
«Мы можем рассматривать то, что произошло на Сааремаа в субботу, как репетицию бури, которая обрушится на Эстонию в понедельник. Мы увидели, что, несмотря на усилия, не удалось сохранить проходимость всех дорог из-за сильного снегопада и ветра», - сказал Андрес Пийбелехт, начальник отдела строительства и обслуживания инфраструктуры Департамента транспорта. «Вот почему мы советуем в понедельник людям оставаться дома, даже если утром ситуация не кажется такой уж плохой - в течение дня условия могут измениться».
Номер Центра тревоги может быть перегружен
Кризисный руководитель Центра тревоги Янек Муракас предупреждает, что из-за сильного шторма может потребоваться больше времени, чем обычно, чтобы дозвонится до линии 112. «Мы повысили нашу готовность, но есть опасность, что номер экстренной помощи может быть перегружен. При этом вы должны оставаться на линии и не вешать трубку, иначе вы переместитесь в конец очереди».
Муракас подчеркнул, что экстренный номер 112 по-прежнему предназначен для ситуаций, когда чья-то жизнь, здоровье или имущество находятся в опасности. «Если на дорогу упали деревья, но они не препятствуют движению напрямую и не создают опасной ситуации, позвоните по государственному информационному номеру 1247», - пояснил Муракас.
Из-за урагана также возможны отключения электроэнергии по всей Эстонии. «Если мобильная связь не работает, вы также не можете набрать номер службы экстренной помощи. Если возникает чрезвычайная ситуация и необходимо позвонить по номеру 112, мы рекомендуем людям сначала выйти на улицу и попытаться позвонить снаружи. Если не получается, следует вынуть сим-карту из телефона и набрать 112. Также может помочь, если попытаться позвонить со стационарного телефона, если у вас есть такая возможность», - посоветовал Муракас.
Подготовьтесь к экстренной ситуации
Список запасов для дома можно найти на сайте olevalmis.ee и в мобильном приложении «Ole valmis!». Там вы также можете найти рекомендации по поведению в различных кризисных ситуациях, а мобильное приложение можно использовать и без подключения к интернету. Через мобильное приложение MARU можно сообщать об отключениях электроэнергии.
В случае опасности для жизни и здоровья звоните по номеру экстренной помощи 112.