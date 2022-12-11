Согласно прогнозу, завтра ночью и днем погодные условия станут очень тяжелыми, по всей Эстонии пройдут сильные снегопады, прогнозируются порывы ветра до 26 м/с. Поэтому Спасательный департамент рекомендует завтра садиться за руль только в случае крайней необходимости.
Спасатели в преддверии снежного хаоса: завтра утром доехать до работы сможете, но вернуться вечером будет трудно
«Утром еще можно доехать до работы, но вечером можно не успеть домой, особенно, если вы пользуетесь второстепенными дорогами. Сильный снегопад будет распространяться по Эстонии, а учитывая, что ветер очень холодный, то застрять в снегу на автомобиле - означает серьезную угрозу для жизни и здоровья. Не говоря уже о том, что возрастает риск дорожно-транспортных происшествий», - сказал руководитель бюро готовности Спасательного департамента Лехо Лемсалу.
Много снега и порывы ветра также означают, что можно ожидать перебои в электроснабжении - ветки деревьев становятся тяжелее и деревья могут падать на линии электропередач. Однако восстановление подачи электроэнергии может занять больше времени из-за большого количества отключений и дорожных условий. Поэтому Спасательный департамент рекомендует проверить домашние запасы еды и воды, зарядить телефоны и аккумуляторы, а также заправить свой автомобиль.
«Чем больше каждый сделает для собственного блага, тем лучше мы сможем справиться с этой бурей. Надевайте теплую одежду и обувь, когда выходите на улицу. Возьмите в машину маленькую лопату и буксировочный трос. Чем хуже условия, тем больше времени требуется спасателям, чтобы добраться до нуждающихся в помощи, поэтому стоит основательно подготовиться», - сказал Лемсалу.
Список запасов для дома можно найти на сайте olevalmis.ee и в мобильном приложении «Ole valmis!». Там вы также можете найти рекомендации по поведению в различных кризисных ситуациях, а мобильное приложение можно использовать и без подключения к интернету. Через мобильное приложение MARU можно сообщать об отключениях электроэнергии.
В случае опасности для жизни и здоровья звоните по номеру экстренной помощи 112.