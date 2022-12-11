Сложные погодные условия в Западной Эстонии не повлияли на работу Курессаареской больницы, заверил Postimees врач и член правления больницы Эдвард Лаане.
Руководитель Курессаареской больницы: главные дороги очищены, но на улице снег по пояс
Доктор Лаане сообщил, что бригады скорой помощи обслуживали вызовы в обычном режиме, лишь пару раз приходилось вытаскивать машины из снега.
«Больших проблем не было. Вчера и сегодня [бригады скорой помощи] один раз застряли на машине в снегу, но волонтеры их выручили, - сказал он. - Главные дороги очищены, но на улице снег по пояс».
Лаане добавил, что на второстепенные дороги падали деревья, но в этом случае также помогли волонтеры.
Член правления Курессаареской больницы также отметил, что за погодными условиями постоянно следят. «Вчера и сегодня было очень спокойно, по словам скорой помощи», - сказал Лаане.
По его словам, в случае отключения электроэнергии они могут обеспечить питанием от генераторов все отделение неотложной помощи, операционные и поликлинику.