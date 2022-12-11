Руководитель Курессаареской больницы: главные дороги очищены, но на улице снег по пояс

Доктор Лаане сообщил, что бригады скорой помощи обслуживали вызовы в обычном режиме, лишь пару раз приходилось вытаскивать машины из снега.

«Больших проблем не было. Вчера и сегодня [бригады скорой помощи] один раз застряли на машине в снегу, но волонтеры их выручили, - сказал он. - Главные дороги очищены, но на улице снег по пояс».

Лаане добавил, что на второстепенные дороги падали деревья, но в этом случае также помогли волонтеры.

Член правления Курессаареской больницы также отметил, что за погодными условиями постоянно следят. «Вчера и сегодня было очень спокойно, по словам скорой помощи», - сказал Лаане.