Вс, 11.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Руководитель Курессаареской больницы: главные дороги очищены, но на улице снег по пояс

Маргус Мартин
, журналист
Руководитель Курессаареской больницы: главные дороги очищены, но на улице снег по пояс
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Эдвард Лаане.
Эдвард Лаане. Фото: Kermo Benrot

Сложные погодные условия в Западной Эстонии не повлияли на работу Курессаареской больницы, заверил Postimees врач и член правления больницы Эдвард Лаане.

Доктор Лаане сообщил, что бригады скорой помощи обслуживали вызовы в обычном режиме, лишь пару раз приходилось вытаскивать машины из снега.

«Больших проблем не было. Вчера и сегодня [бригады скорой помощи] один раз застряли на машине в снегу, но волонтеры их выручили, - сказал он. - Главные дороги очищены, но на улице снег по пояс».

Лаане добавил, что на второстепенные дороги падали деревья, но в этом случае также помогли волонтеры.

Член правления Курессаареской больницы также отметил, что за погодными условиями постоянно следят. «Вчера и сегодня было очень спокойно, по словам скорой помощи», - сказал Лаане.

По его словам, в случае отключения электроэнергии они могут обеспечить питанием от генераторов все отделение неотложной помощи, операционные и поликлинику.

Ключевые слова
Наверх