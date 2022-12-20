ВОЛОНТЕР ГОДА ⟩ Дина Пильдер: медсестра из Силламяэ вывезла из-под обстрелов десятки украинцев

Дина родилась и выросла в Силламяэ, где до 2014 года работала в офисе Силламяэского порта. После сокращения Дина пошла учиться на медсестру и одновременно пошла работать в больницу Пуру. Два года пандемии отработала в ковидном отделении, а потом перешла в отделение экстренной медицины. С началом войны в Украине Дина стала искать возможности поддержать украинцев. Устраивала в Силламяэ семью беженцев, помогла им позже перебраться во Францию.

В марте Дина прочла о Global Disaster Relief Team - и попросилась к ним. Это организация, созданная группой американских медиков, которая помогает людям из сельских районов Украины получить доступ к медицине и эвакуироваться из кризисных зон. Дине предложили стать членом их проекта «Прыжок обезьяны». Так она и «прыгнула» в свой летний отпуск в Украину.

«Мы искали тех, кто может не справиться с этой войной. Больных, стариков, женщин с детьми. Находили их, грузили в нашу скорую помощь и везли в безопасные места на территории Украины. Процесс называется "экстракция". Каждая экстракция - наша маленькая победа над этой войной», - рассказала Дина.

Сейчас Дина продолжает помогать украинцам машинами и снаряжением. Команда волонтеров собирает деньги на внедорожники и перегоняет их в Украину, откуда автомобили едут на фронт.