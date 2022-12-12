Муттик: на «Абрамс» пожертвований жителей Эстонии пока не хватает, но их помощь очень важна для ВСУ

Однако инкассаторские машины действительно очень нужны. С их помощью на войне можно решать очень серьезные задачи. Чаще всего их используют именно для эвакуации, как машины «Скорой помощи». Потому что они обеспечивают защиту и медикам, и получившим ранения военным.

Российская армия, увы, активно наносит удары по медицинскому транспорту. Медики погибают в больших количествах. А восполнить дефицит медиков исключительно сложно, потому что медицинские профессии требуют долгого обучения. Поэтому защита жизней медиков оказывается на войне исключительно важной задачей.

- Сколько обычно машин перегоняется в Украину в одном вашем среднестатистическом караване? Сколько времени занимает одна такая операция?

- В среднем, наверное, мы за один раз перегоняем по три транспортных средства. Но недавно у нас получилось за один раз доставить в Украину сразу шесть машин, что стало пока рекордом для одной поездки. По времени же такая поездка занимает от трех дней до недели. Это зависит от того, в каком конкретном месте люди будут принимать нашу помощь.

- Чем еще НКО SAB UA помогает украинским военным, что еще закупается в Эстонии и отправляется в Украину? В чем, кроме транспорта, дронов, лекарств, маскировочных сеток, еще очень остро нуждаются бойцы ВСУ?