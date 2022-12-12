Пн, 12.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Муттик: на «Абрамс» пожертвований жителей Эстонии пока не хватает, но их помощь очень важна для ВСУ

Павел Соболев
, журналист
Муттик: на «Абрамс» пожертвований жителей Эстонии пока не хватает, но их помощь очень важна для ВСУ
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
  • Инкассаторские машины исключительно эффективны при эвакуационных операциях на фронте
  • Защита жизней медиков является одной из самых важных задач на войне
  • Пожертвования для ВСУ приближают победу Украины, без которой экономический кризис не закончится

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной войне в Украине и ее влиянию на различные общественные процессы, соучредитель и один из координаторов HKO SAB UA Роман Муттик среди прочего ответил на вопросы, касающиеся типов транспортных средств, закупаемых для ВСУ на собранные в Эстонии пожертвования, а также активности эстонского общества в поддержке украинской армии.

- Украинские военные продолжают освобождать от сил агрессора оккупированные территории, в прифронтовых зонах украинская армия использует для своих нужд среди прочего и машины и технику, которые были закуплены на собранные в Эстонии пожертвования. Близится уже трехсотый день войны; сколько уже единиц транспортных средств для нужд ВСУ эстонским волонтерам удалось отправить в Украину?

- Наша некоммерческая организация начала свою работу не сразу с транспорта. Первые наши партии помощи украинской армии содержали одежду, обувь, тактическое снаряжение. Только по прошествии двух месяцев нашей работы мы стали получать такие пожертвования, которые уже позволяли выполнять запросы украинской армии именно по транспорту. К настоящему моменту уже более тридцати единиц транспортных средств наша организация сумела доставить в Украину.

- Для того, чтобы транспортные средства, изначально предназначенные для использования в гражданских целях, были очень полезны в условиях войны, с ними необходимо проделать большую работу, направленную на то, чтобы они стали куда меня уязвимыми перед пулями, осколками. Как происходит это перепрофилирование гражданского транспорта под военные цели, как много уходит на эту работу времени и средств?

- Разные случаи требуют и разных сроков, и разных материальных вложений. Естественно, каждой машине, которую мы покупаем, мы обеспечиваем очень тщательную подготовку. Каждая машина должна моментально заводиться, быстро ехать и выполнять все имеющиеся у нее функции. Иногда от украинской армии поступает вполне конкретный запрос на специальную защиту транспортного средства. Недавно мы отправляли на фронт бронированную машину «Скорой помощи». Мы приобрели Chevrolet M1010 Ambulance и сами занимались тем, чтобы превратить его в бронированный автомобиль.

Основную часть этой работы взяли на себя настоящие умельцы, эстонские энтузиасты, увлекающиеся очень специфической техникой. У них был очень высокая компетенция в том, как обшить броней такую машину, какую сталь следует применить для этих целей.

Иногды мы обшиваем машины броней, иногда просто нужно усилить раму. Потому что военные могут как использовать эти машины для эвакуации с поля боя солдат с ранениями, так и поставить на них, например, пулемет. Для таких целей требуется уже более крепкая рама.

В общем, стоимость таких работ зависит от того, что конкретно нужно сделать. Скажем, в дополнительную защиту машины, которую мы между собой теперь называем «Танком Скорой помощи», пришлось вложить примерно 10 000 евро.

- Транспортом не военного назначения, но в определенной степени уже готовым к некоторым военным рискам, принято считать инкассаторские машины, которые изначально делаются таким образом, чтобы быть подготовленными к возможным вооруженным нападениям. Удается ли Вам сейчас находить такие машины в достаточных количествах, насколько трудоемок и затратен их ремонт?

- В Эстонии небольшой рынок такого рода техники, так что предложений о продаже инкассаторских машин здесь совсем мало. Но если у кого-то есть сейчас такие предложения, мы их, разумеется, с большим удовольствием рассмотрим, и будем за такие предложения очень признательны и благодарны.

Однако за первые 3-4 месяца войны все имевшиеся такие предложения разошлись очень быстро. Все инкассаторские и бронированные машины сразу раскупили. Поэтому нам пришлось срочно что-то самим придумывать в этом направлении. Мы стали покупать машины с мощной базой, которая позволяет выдержать установку массированной бронированной защиты.

Однако инкассаторские машины действительно очень нужны. С их помощью на войне можно решать очень серьезные задачи. Чаще всего их используют именно для эвакуации, как машины «Скорой помощи». Потому что они обеспечивают защиту и медикам, и получившим ранения военным.

Российская армия, увы, активно наносит удары по медицинскому транспорту. Медики погибают в больших количествах. А восполнить дефицит медиков исключительно сложно, потому что медицинские профессии требуют долгого обучения. Поэтому защита жизней медиков оказывается на войне исключительно важной задачей.

- Сколько обычно машин перегоняется в Украину в одном вашем среднестатистическом караване? Сколько времени занимает одна такая операция?

- В среднем, наверное, мы за один раз перегоняем по три транспортных средства. Но недавно у нас получилось за один раз доставить в Украину сразу шесть машин, что стало пока рекордом для одной поездки. По времени же такая поездка занимает от трех дней до недели. Это зависит от того, в каком конкретном месте люди будут принимать нашу помощь.

- Чем еще НКО SAB UA помогает украинским военным, что еще закупается в Эстонии и отправляется в Украину? В чем, кроме транспорта, дронов, лекарств, маскировочных сеток, еще очень остро нуждаются бойцы ВСУ?

- Маскировочные сети очень важны. Особенно с учетом того, что погода поменялась, и именно сейчас нужны маскировочные сети другой расцветки. Сейчас нужны средства для маскировки не в условиях осеннего леса или степи, сейчас нужна уже маскировка, так сказать, под снег и грязь. В Эстонии есть прекрасная организация Aitan Kaitsta, с которой мы сотрудничаем. Волонтеры этой организации делают для наших партий помощи очень большое количество этих сеток. Сейчас мы им сделали заказ прямо под новую отправку, и эти сети очень активно сейчас плетутся.

Также мы отправляем в Украину топливо. Когда в Украине наблюдался дефицит топлива, мы отправляли туда очень значительные количества, но сейчас ситуация с топливом в Украине стабилизировалась. Еще мы отправляем снаряжение, тактическую экипировку. Сейчас похолодало, поэтому мы активно отправляем спальные мешки, изоматы. Дроны, средства связи, рации. Мы стараемся удовлетворять все потребности украинских бойцов.

Очень нужны сейчас и генераторы. Буквально вчера один житель Таллинна совершенно безвозмездно передал нам один генератор для украинских военных. Спасибо ему огромное за это. В самое ближайшее время отправим в Украину и этот генератор.

- Можно ли сказать, что вы преимущественно работаете именно по конкретным запросам украинских военных, то есть они говорят, что им нужно в первую очередь, и вы уже стараетесь купить и отправить именно то, что было в этих списках самых первых необходимостей?

- Мы работаем исключительно по запросам украинских военных. Мы не занимаемся самодеятельностью, мы не покупаем ничего на свое собственное усмотрение. Это было бы не слишком рационально и даже безответственно, потому что мы ведь закупаем эту помощь на пожертвования людей. Люди жертвуют деньги на конкретные вещи, и эти вещи уже имеют своих конкретных адресатов.

Военные делают запрос, мы вместе с ними уточняем и согласовываем перечень их нужд. Пока мы не можем отправить танк «Абрамс», но можем выполнить запросы по шлемам, плитоноскам, бронеплитам.

- Где чаще всего происходит передача этого транспорта и прочей помощи украинским военным? В Польше, в приграничных с Польшей украинских территориях, или порой Вам самим приходится ехать куда-то вглубь Украины?

- Каждый раз это происходит по-разному. Иногда мы доставляем нашу помощь на польско-украинскую границу, иногда заезжаем в Украину. Иногда заезжаем во Львов, порой можем продвинуться и еще дальше. Даже до Киева бывают поездки. Это чаще всего зависит от готовности украинских военных к приему нашей помощи.

Не всегда у них получается встретить нас в Польше или, скажем, во Львовской области. Все ресурсы украинской армии нацелены на сдерживание агрессора, на вытеснение агрессора с украинской территории. Бывает, что у наших партнеров просто нет ресурсов, чтобы встретить нас в Польше, они просто заняты реальными боевыми задачами.

- Не ослабевает ли у эстонского общества воля к поддержке Украины, можно ли сказать, что жители Эстонии сейчас столь же активно жертвуют средства на помощь Украине, как в начале войны? Чья активность заметнее, рядовых жителей или, быть может, бизнеса?

- На мой взгляд, воля эстонского общества к оказанию помощи Украине остается на очень высоком уровне. Я бы даже сказал, что в каких-то своих проявлениях эта воля становится еще крепче, чем была. Люди узнают о новых возможностях оказать поддержку Украине, и часто это приводит к тому, что число жертвователей просто увеличивается.

Ну, средний размер одного пожертвования со временем уменьшился. Но это происходит явно не по той причине, что люди стали меньше думать о том, что Украине нужно помочь. Просто ресурсы у людей не безграничны. Многие люди просто не могут позволить себе пожертвовать на нужды Украины такую же сумму, которую они жертвовали, допустим, полгода назад. Разумеется, экономический кризис дает о себе знать.

Если же говорить о поддержке со стороны бизнеса, то я бы сказал, что тут очень заметна такая вещь, что представители бизнеса привыкли думать на несколько ходов вперед. Мыслить стратегически. И именно бизнесмены сейчас очень хорошо понимают, что мы живем в условиях экономического кризиса, но этот кризис не закончится до тех пор, пока будет идти война. Поэтому помощь Украине в этой войне — это самая разумная инвестиция в приближение окончания кризиса. Чем быстрее Украина победит, тем быстрее закончатся все кризисы, включая экономический.

Смотрите передачу целиком в повторе!

Ключевые слова
Наверх