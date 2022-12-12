Муттик: на «Абрамс» пожертвований жителей Эстонии пока не хватает, но их помощь очень важна для ВСУ

- Где чаще всего происходит передача этого транспорта и прочей помощи украинским военным? В Польше, в приграничных с Польшей украинских территориях, или порой Вам самим приходится ехать куда-то вглубь Украины?
- Каждый раз это происходит по-разному. Иногда мы доставляем нашу помощь на польско-украинскую границу, иногда заезжаем в Украину. Иногда заезжаем во Львов, порой можем продвинуться и еще дальше. Даже до Киева бывают поездки. Это чаще всего зависит от готовности украинских военных к приему нашей помощи.
Не всегда у них получается встретить нас в Польше или, скажем, во Львовской области. Все ресурсы украинской армии нацелены на сдерживание агрессора, на вытеснение агрессора с украинской территории. Бывает, что у наших партнеров просто нет ресурсов, чтобы встретить нас в Польше, они просто заняты реальными боевыми задачами.
- Не ослабевает ли у эстонского общества воля к поддержке Украины, можно ли сказать, что жители Эстонии сейчас столь же активно жертвуют средства на помощь Украине, как в начале войны? Чья активность заметнее, рядовых жителей или, быть может, бизнеса?
- На мой взгляд, воля эстонского общества к оказанию помощи Украине остается на очень высоком уровне. Я бы даже сказал, что в каких-то своих проявлениях эта воля становится еще крепче, чем была. Люди узнают о новых возможностях оказать поддержку Украине, и часто это приводит к тому, что число жертвователей просто увеличивается.