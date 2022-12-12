Украинские военные продолжают освобождать от сил агрессора оккупированные территории, в прифронтовых зонах украинская армия использует для своих нужд среди прочего и машины и технику, которые были закуплены на собранные в Эстонии пожертвования. Близится уже трехсотый день войны; сколько уже единиц транспортных средств для нужд ВСУ эстонским волонтерам удалось отправить в Украину? Об этом и обо многом другом ведущий студии Postimees поговорит сегодня с соучредителем и одним из координаторов НКО SAB UA Романом Муттиком.
Студия Postimees: что закупается для нужд ВСУ на собранные в Эстонии пожертвования?
- Для того, чтобы транспортные средства, изначально предназначенные для использования в гражданских целях, были очень полезны в условиях войны, с ними необходимо проделать большую работу, направленную на то, чтобы они стали куда меня уязвимыми перед пулями, осколками. Как происходит это перепрофилирование гражданского транспорта под военные цели, как много уходит на эту работу времени и средств?
- Каковы главные назначения у того транспорта, который закупается на собранные в Эстонии пожертвования и доставляется украинским военным? Только ли это эвакуация раненых с линии фронта, или этим машинам находится и какое-то другое применение?
- Чем еще НКО SAB UA помогает украинским военным, что еще закупается в Эстонии и отправляется в Украину? В чем, кроме транспорта, дронов, лекарств, маскировочных сеток, еще очень остро нуждаются бойцы ВСУ?
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