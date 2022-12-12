Студия Postimees: что закупается для нужд ВСУ на собранные в Эстонии пожертвования?

- Для того, чтобы транспортные средства, изначально предназначенные для использования в гражданских целях, были очень полезны в условиях войны, с ними необходимо проделать большую работу, направленную на то, чтобы они стали куда меня уязвимыми перед пулями, осколками. Как происходит это перепрофилирование гражданского транспорта под военные цели, как много уходит на эту работу времени и средств?

- Каковы главные назначения у того транспорта, который закупается на собранные в Эстонии пожертвования и доставляется украинским военным? Только ли это эвакуация раненых с линии фронта, или этим машинам находится и какое-то другое применение?

- Чем еще НКО SAB UA помогает украинским военным, что еще закупается в Эстонии и отправляется в Украину? В чем, кроме транспорта, дронов, лекарств, маскировочных сеток, еще очень остро нуждаются бойцы ВСУ?