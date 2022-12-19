ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ГОДА ⟩ Антон Кекс: думает на 30 лет вперед и меняет климат

Помимо основной работы Антон активно делится своим опытом с сообществом IT разработчиков, читает лекции в университетах. В Codeborne работает 40 человек, и компания многие годы является примером успешного эстонского предприятия по разработке софта. Специалисты создают программное обеспечение для Эстонии, Японии и Люксембурга, работая одновременно над семью-девятью проектами. За двенадцать лет у компании не было ни одного неудавшегося проекта.

За эти годы Антон Кекс и его Codeborne построили более 75 IT-систем. В 2022 году компания помогает быстро развиваться многим местным банкам и стартапам в разных сферах, в том числе создает механизмы открытого рынка электричества в Люксембурге, как было сделано у нас 10 лет назад.

Летом 2022 года Антон Кекс запустил стартап Greenpay, помогающий потребителям спасать планету от климатической катастрофы. Главная идея стартапа вынесена в приветствие: «Если сегодня мы ничего не предпримем, средняя мировая температура может подняться на 10 градусов в течение следующих ста лет. Это означает климатическую катастрофу. Чтобы избежать такого сценария, мы должны достичь углеродной нейтральности к 2050 году. Вместе».

Каждая покупка, которую клиент делает через Greenpay, углеродно нейтральна. На домашней странице стартапа каждый может рассчитать при помощи специального калькулятора свой углеродный след, то есть узнать, сколько СО2 выбрасывается в атмосферу за год только из-за его личного потребления. Разразобанный командой Сodeborne стартап позволяет осознанно вносить свою лепту в борьбу с глобальным потеплением.