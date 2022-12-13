Ни одна страна, подвергшаяся нападению, не имеет особых шансов закончить войну без нападения на территорию противника. Война России против Украины – яркое тому подтверждение. Запад должен бросить судорожные попытки избежать нападения на территорию России, пишет эксперт по безопасности Эркки Коорт.
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Эксперт ⟩ Эстония должна быть готова атаковать территорию агрессора
«Конец войны приблизит перенос боевых действий на территорию противника»
Эстония должна быть готова атаковать территорию агрессора
Война в Украине научила, вернее, подтвердила один очень важный принцип в борьбе с более крупным противником – врага нужно постоянно и ассиметрично удивлять.
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