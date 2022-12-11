Посадочная капсула американского лунного корабля успешно приводнилась в Тихом океане.

Приводнение спускаемой капсулы корабля было осуществлено в 12:40 по времени Восточного побережья США в Тихом океане вблизи острова Гуадалупе к западу от побережья мексиканского штата Верхняя Калифорния.

Перед вхождением в земную атмосфера посадочная капсула космического корабля Orion отделилась от его служебного модуля.

В районе посадки его ожидал десантный корабль ВМС США USS Portland, в доковую камеру которого он будет затянут на тросах приблизительно через два часа.

Корабль Orion вернулся на Землю после 25-суточной лунной миссии. В ходе нее он дважды - 21 ноября и 5 декабря совершил облет Луны, приближаясь к ее поверхности на расстояние около 130 км. Кроме того, он провел шесть дней на дальней ретроградной орбите вокруг Луны. На тот момент расстояние до поверхности Луны составляло порядка 85 тыс. км. Нахождение корабля этой орбите позволило оценить возможности аппарата и протестировать его системы на большом расстоянии от Земли.