На этой неделе Coop Pank подписал договор с отечественным производителем овсяных напитков Yook о финансировании строительства в Эстонии первого в странах Балтии завода по производству овсяных напитков.
В Эстонии построят первую в странах Балтии фабрику по производству растительного молока
В ноябре был заложен краеугольный камень фабрики, которая будет построена в Тюри, и согласно планам, работы будут завершены следующей осенью.
По словам Катре Кываск, генерального директора компании по производству овсяных напитков Yook, жители Эстонии потребляют все больше и больше растительных альтернатив молоку. Это делается как по соображениям здоровья, так и по вкусовым предпочтениям, а также с экологической точки зрения. «По сравнению с производством обычного молока, строящаяся фабрика по производству овсяных напитков производит до 80 процентов меньше парниковых газов, требует на 60 процентов меньше энергии и потребляет до 20 раз меньше воды. Овсяный напиток - это здоровая и экологически чистая альтернатива коровьему молоку, и потребители с каждым днем все больше и больше делают осознанный выбор», - сказала Кываск.
Производственный комплекс площадью 2200 квадратных метров, который будет построен в Тюри, вдохнет новую жизнь в молочную промышленность региона. Новый завод с современными производственными линиями будет построен рядом с существующим молочным заводом. Всего на фабрике будет создано около 15 рабочих мест для специалистов различных направлений.