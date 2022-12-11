В Эстонии построят первую в странах Балтии фабрику по производству растительного молока.

По словам Катре Кываск, генерального директора компании по производству овсяных напитков Yook, жители Эстонии потребляют все больше и больше растительных альтернатив молоку. Это делается как по соображениям здоровья, так и по вкусовым предпочтениям, а также с экологической точки зрения. «По сравнению с производством обычного молока, строящаяся фабрика по производству овсяных напитков производит до 80 процентов меньше парниковых газов, требует на 60 процентов меньше энергии и потребляет до 20 раз меньше воды. Овсяный напиток - это здоровая и экологически чистая альтернатива коровьему молоку, и потребители с каждым днем ​​все больше и больше делают осознанный выбор», - сказала Кываск.