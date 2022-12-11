Обострение конфликта в Косово: президент Сербии провел экстренное заседание Совбеза

Ранее сегодня премьер-министр Косово Альбин Курти обратился к контингенту НАТО в Косово (KFOR) с требованием убрать баррикады на севере региона. В случае отказа он пообещал прибегнуть к помощи косовских силовиков.

«Из-за последних угроз Альбина Курти о том, что вечером нападет на сербов на баррикадах всеми имеющимися средствами, президент Александр Вучич созвал заседание совбеза в 19.00 (20.00 по эстонскому времени)», - говорится в сообщении сербских властей.

Накануне, 10 декабря, власти Косово арестовали этнического серба Деяна Пантича по подозрению в терроризме и попытались доставить его в Приштину. На фоне этого события сотни этнических сербов возвели баррикады на дороге на севере частичного признанного государства. Позже сообщалось, что в районе города Косовска-Митровица были слышны взрывы.

В тот же день к району возведенных сербами баррикад прибыли Силы специальной миссии Европейского союза в Косово (EULEX) и международные силы под руководством НАТО (KFOR).

В четверг, 8 декабря, от 200 до 300 спецназовцев полиции частично признанного Косова вошли в населенные сербами районы на севере Косово и Метохии.

По данным сербского издания «Вечерние новости», силовики заблокировали город Косовска-Митровица.

В конц ноября Сербия и Косово заключили соглашение по вопросу автомобильных номеров, позволяющее сторонам избежать дальнейшей эскалации. Речь идет об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами в Косово. Владельцев авто с такими номерами, согласно запрету, должны штрафовать на €150. После 21 апреля 2023 года власти Косово планировали конфисковывать автомобили с такими регистрационными знаками.