Президент Сербии Александр Вучич созвал национальный Совет безопасности на фоне угроз со стороны Косово силой убрать сербские баррикады на севере частично признанного государства. Об этом сообщает Новая Газета. Европа со ссылкой на «Радио и телевидение Сербии».
Обострение конфликта в Косово: президент Сербии провел экстренное заседание Совбеза
Ранее сегодня премьер-министр Косово Альбин Курти обратился к контингенту НАТО в Косово (KFOR) с требованием убрать баррикады на севере региона. В случае отказа он пообещал прибегнуть к помощи косовских силовиков.
«Из-за последних угроз Альбина Курти о том, что вечером нападет на сербов на баррикадах всеми имеющимися средствами, президент Александр Вучич созвал заседание совбеза в 19.00 (20.00 по эстонскому времени)», - говорится в сообщении сербских властей.
Накануне, 10 декабря, власти Косово арестовали этнического серба Деяна Пантича по подозрению в терроризме и попытались доставить его в Приштину. На фоне этого события сотни этнических сербов возвели баррикады на дороге на севере частичного признанного государства. Позже сообщалось, что в районе города Косовска-Митровица были слышны взрывы.
В тот же день к району возведенных сербами баррикад прибыли Силы специальной миссии Европейского союза в Косово (EULEX) и международные силы под руководством НАТО (KFOR).
В четверг, 8 декабря, от 200 до 300 спецназовцев полиции частично признанного Косова вошли в населенные сербами районы на севере Косово и Метохии.
По данным сербского издания «Вечерние новости», силовики заблокировали город Косовска-Митровица.
В конц ноября Сербия и Косово заключили соглашение по вопросу автомобильных номеров, позволяющее сторонам избежать дальнейшей эскалации. Речь идет об обязательной перерегистрации автомобилей с сербскими номерами в Косово. Владельцев авто с такими номерами, согласно запрету, должны штрафовать на €150. После 21 апреля 2023 года власти Косово планировали конфисковывать автомобили с такими регистрационными знаками.
Власти Косово и Сербии долго не могли договориться по этому вопросу, и президент Сербии Александр Вучич заявлял, что ситуация на севере Косово находится «на грани [военного] столкновения». Тогда же власти Косово отправляли полицейский спецназ на север региона.