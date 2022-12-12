Фото ⟩ Из-за бури отменены несколько авиарейсов

«Всем, кто планировал сегодня путешествие, рекомендуем следить за информацией на сайте аэропорта и авиакомпании», – сказала Postimees специалист по коммуникации аэропорта Яне Калласте.

«Тем, кто сегодня должен встречать кого-то в аэропорту, мы также рекомендуем следить за информацией о рейсах на сайте аэропорта и по возможности избежать поездки. Безопасность прежде всего!» – добавила Калласте.