Из-за снежного шторма в Таллиннском аэропорту отменены три прибывающих и три вылетающих рейса.
Из-за шторма отменены несколько авиарейсов
Из-за шторма отменены несколько авиарейсов
«Всем, кто планировал сегодня путешествие, рекомендуем следить за информацией на сайте аэропорта и авиакомпании», – сказала Postimees специалист по коммуникации аэропорта Яне Калласте.
«Тем, кто сегодня должен встречать кого-то в аэропорту, мы также рекомендуем следить за информацией о рейсах на сайте аэропорта и по возможности избежать поездки. Безопасность прежде всего!», – добавила Калласте.
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