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Из-за шторма отменены несколько авиарейсов

Мейнхард Пулк
, журналист
Из-за шторма отменены несколько авиарейсов
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Самолеты в Таллиннском аэропорту, 29.11.22.
Самолеты в Таллиннском аэропорту, 29.11.22. Фото: Taavi Sepp

Из-за снежного шторма в Таллиннском аэропорту отменены три прибывающих и три вылетающих рейса.

«Всем, кто планировал сегодня путешествие, рекомендуем следить за информацией на сайте аэропорта и авиакомпании», – сказала Postimees специалист по коммуникации аэропорта Яне Калласте.

«Тем, кто сегодня должен встречать кого-то в аэропорту, мы также рекомендуем следить за информацией о рейсах на сайте аэропорта и по возможности избежать поездки. Безопасность прежде всего!», – добавила Калласте.

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