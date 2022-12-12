Блог ⟩ Буран «Биргит» обрушился на Эстонию: на дорогах застревают автобусы с людьми, множатся аварии на электролиниях

По словам синоптика Кайро Кийтсака, в понедельник буря переместится на север с юго-востока Эстонии, а оттуда распространится по Эстонии, достигнув своего пика сегодня в полдень или ближе к вечеру. Порывами скорость ветра может достигать 26 метров в секунду. Буран должен закончиться во вторник.